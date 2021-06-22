Немецкие СМИ о запрете УЕФА подсветить стадион в Мюнхене цветами радуги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил Мюнхену включать на стадионе радужную подсветку во время матча Евро-2020 между Германией и Венгрией 23 июня. С инициативой подсветить "Альянц Арену" цветами радуги ранее выступили городские власти Мюнхена - в знак протеста против притеснения в Венгрии представителей ЛГБТ-сообщества.

УЕФА - политически нейтральная организация

15 июня венгерский парламент принял закон, ограничивающий право молодежи на получение информации в областях, касающихся гомосексуальности и транссексуальности. В частности, учителям в стране запретили говорить во время уроков о том, что гомосексуальность является нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр страны Виктор Орбан.

Виктор Орбан

Предложение мюнхенского горсовета, однако, не было удовлетворено. В УЕФА пояснили свое решение тем, что в соответствии со своим уставом союз является политически и религиозно нейтральной организацией и поэтому вынужден отклонить запрос из-за его "политического контекста, заключающегося в послании, ориентированном на решение венгерского парламента".

Решение УЕФА вызвало жесткую критику не только со стороны мюнхенских властей, но и почти всех политических партий Германии. Эту тему не обошли вниманием и обозреватели немецких СМИ. Их мнения по этому вопросу, впрочем, разделились. В то время как одни не одобряют позицию УЕФА, другие высказываются в его защиту.

FAZ: УЕФА сделали козлом отпущения

"Разумеется, отстаивание прав граждан на самоопределение и борьба с дискриминацией - задача не только государственных и наднациональных структур. Спорт тоже имеет политическую составляющую", - пишет обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Мюллер (Reinhard Müller).

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Однако шквал критики, обрушившийся на УЕФА после запрета включать на мюнхенском стадионе радужную подстветку, выглядит дешево и лицемерно, считает он.

"Никто не мешает премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру (Markus Söder), который столь часто меняет свои взгляды, приветствовать Орбана в костюме цветов радуги. Никто не мешает канцлеру ФРГ, чей официальный представитель также поддержал инициативу мюнхенских властей, во время следующего государственного визита облачить батальон почетного караула в пестрые униформы. Вместо этого УЕФА делают козлом отпущения", - отмечает комментатор FAZ.

Taz: Не стоит тыкать пальцем в УЕФА

Похожего мнения придерживается и обозреватель берлинской газеты taz Ян Феддерсен (Jan Feddersen). Он признает, что новый венгерский закон фактически запрещает представителям ЛГБТ сообщества говорить о своей сексуальной ориентации публично.

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Вместе с тем освещение мюнхенского стадиона цветами радуги выглядело бы как наставление, жест, указывающий на то, что, дескать, мы - хорошие, а вы - плохие, считает автор.

При этом он напоминает, что в данный момент среди футболистов, играющих в профессиональных лигах, нет открытых геев. Имидж этого вида спорта не предполагает наличие игроков нетрадиционной сексуальной ориентации, констатирует Феддерсен. "Поэтому уж будьте любезны - перестаньте тыкать пальцем в УЕФА и Орбана и вместо этого укажите на самих себя", - рекомендует taz.

Leipziger Volkszeitung: Решение осветить стадион стало бы неспортивным

Яну Феддерсену вторит и комментатор газеты Leipziger Volkszeitung Андреас Нисман (Andreas Niesmann). "Как бы красиво ни выглядела подсветка в знак толерантности, у нее была бы и неприглядная сторона", - уверен он. Решение осветить стадион цветами радуги было бы "направлено против страны и команды, которая у нас в гостях", подчеркивает автор.

"Как бы себя чувствовали немцы, если бы на выездном матче в Латинской Америке стадион был бы украшен немецким оружием, которое мы так охотно экспортируем по всему миру? Мы посчитали бы это неспортивным и потребовали бы гостеприимного отношения к себе", - продолжает Нисман.

И добавляет, что отстаивать права человека, в первую очередь, необходимо в повседневной жизни. "То, что мы для этого делаем в быту, важнее цвета футбольного стадиона", - резюмирует Leipziger Volkszeitung.

Stuttgarter Zeitung: В радужной подсветке не было бы ничего плохого

Газета Stuttgarter Zeitung, однако, придерживается иной точки зрения и не видит в политическом посыле на стадионе ничего плохого. Четкое разделение спорта и политики является большим недоразумением и дешевым алиби для спортивных организаций, которые озабочены только тем, чтобы продолжать и впредь получать максимальную прибыль,полагает спортивный обозреватель издания Марко Шумахер (Marco Schumacher).

"В противном случае ФИФА не должна была доверять проведение чемпионата мира по футболу 2022 года Катару, где огромное количество гастарбайтеров строят стадионы в бесчеловечных условиях и регулярно гибнут", - отмечает автор. "Разноцветная подсветка стадиона вечером 23 июня стала бы лишь крошечным сигналом, но даже этого для УЕФА оказалось слишком много. Какая трагедия!", - иронизирует Stuttgarter Zeitung.

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