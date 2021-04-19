Нападения на геев в Чечне: рассмотрят ли в ФРГ иск на окружение Кадырова

Представители берлинской правозащитной организации "Европейский центр по защите конституционных прав и прав человека" (ECCHR) на пресс-конференции в Берлине 19 апреля объявили, что подали иск в Федеральную прокуратуру Германии. Поводом для него стали многочисленные сообщения, собранные активистами ЛГБТ-сообщества, о фактах преследований, пыток и издевательств на сексуальной почве со стороны чеченских силовиков в отношении по меньшей мере 150 представителей ЛГБТ. Над иском эксперты ECCHR работали без малого два года. Суть их заявления в федеральную прокуратуру в Карлсруэ сводится к тому, что систематические нападения на геев в Чечне могут быть квалифицированы как преступления против человечности и тем самым подпадают под юрисдикцию немецких следственных органов. Заявителитребуют от прокуратуры ФРГ выдачи ордера на арест пятерых подозреваемых.

Преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне

Как сообщили представители ECCHR, заявление было подано в прокуратуру еще в феврале этого года и охватывает многочисленныепреступления в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, совершенные предположительно чеченскими силовиками в период с 2017 по 2019 годы. По мнению немецких правозащитников, речь идет не о разрозненных инцидентах, а о систематической кампании преследования и насилия на почве сексуальной ориентации. Они считают, что прокуратура должна принять иск, поскольку в Германии начал действовать правовой принцип универсальной юрисдикции в отношении преступлений против человечности, что разрешает уголовное преследование в судах ФРГ даже в том случае, если преступления произошли в другой стране.

Вольфганг Калек

Этот иск - не первый случай, когда правозащитники из ECCHR стремятся предать суду ответственных за нарушения прав человека за пределами Германии. Похожие иски, поданные по фактам нарушений прав человека в Сирии, уже привели к ордеру на арест и судебному процессу в Кобленце.

Как сказал в интервью DW генеральный секретарь ECCHR Вольфганг Калек (Wolfgang Kalek), факт подачи иска не разглашался публично, поскольку заявители хотели дать время прокуратуре на изучение представленных материалов. Однако по состоянию на 19 апреля никакой реакции со стороны прокуратуры не было, говорит Калек. "Это нормально, - поясняет он. - Там скопилось сравнительно много заявлений со всего мира по поводу преступлений против человечности". Калек надеется, что до конца мая станет понятно, возьмется ли федеральная прокуратура Германии за это расследование или нет.

Правозащитники: Нападения на геев - преступления против человечности

По словам правозащитника, цель обращения в федеральную прокуратуру состоит в том, чтобы подготовить немецкие правоохранительные органы к тому, что кто-то из подозреваемых попробует въехать или в Германию, или в другую страну Евросоюза, где может быть задержан. "Отправная точка наших юридических действий - отчеты ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также сообщения СМИ из России. Из этих публикаций следует, что на территории России произошли определенные события, которые не были достаточно расследованы", - говорит Вольфганг Калек. При этом немецкая прокуратура может расследовать совершенные за пределами Германии преступления только в том случае, если речь идет о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. А именно как преступления против человечности трактуют правозащитники систематические нападения на геев в Чечне.

Вид на Грозный

"Размах и систематическое преследование представителей ЛГБТ-сообщества позволяет квалифицировать события как преступление против человечности - отдельные случаи пыток федеральная прокуратура не расследует. Преступления против человечности затрагивают не отдельные личности, а группу людей - мы обосновываем это в нашем иске, - говорит Калек. - Теперь вопрос в том, согласится ли прокуратура с нашими аргументами или же отклонит иск". По словам генерального секретаря ECCHR, организация подала десяток подобных исков в прокуратуру - в том числе по фактам пыток в Гуантанамо, военных преступлений в секторе Газа, на Шри-Ланке ив Сирии.

В Федеральном ведомстве по уголовным делам (BKA) и Федеральной прокуратуре ФРГ созданы специальные отделы, занимающиеся расследованием подобных преступлений. "И не исключено, что в прокуратуре уже идет следствие по поводу преступлений в Чечне, - считает Калек. - Мы хотим, чтобы прокуратура в рамках своих возможностей расследовала то, чтопроизошло в Чечне за последние пять лет, и опубликовала результаты. А последуют ли конкретные меры против конкретных людей - будет ясно позднее".

По его словам, до конца мая станет понятно, возьмется ли прокуратура за это расследование или нет. "Поскольку практически все подозреваемые и большинство пострадавших находятся в России, этот процесс явно займет время", - говорит Калек.

Пресс-секретарь Федеральной прокуратуры ФРГ Маркус Шмитт (Markus Schmitt) отказался делать прогнозы по поводу возможных сроков рассмотрения искового заявления против высокопоставленных чиновников из Чечни. Он также отказался комментировать количество подобных исковых заявлений по поводу преступлений против человечности, совершенных за пределами Германии.

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