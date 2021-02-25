 В ФРГ судят режим Асада и разрешают высылку сирийцев. Как это сочетается? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 15.03.2021

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Мир

В ФРГ судят режим Асада и разрешают высылку сирийцев. Как это сочетается?

Спустя 10 лет после начала конфликта в Сирии отношения Берлина с Дамаском остаются сложными. Суд в Кобленце выносит приговор экс-сотруднику сирийских спецслужб, а в МВД страны снимают вето на депортацию сирийцев.

Митинг в Берлине против преступлений сирийского режима. Фото из архива

Митинг в Берлине против преступлений сирийского режима. Фото из архива

Германия стала первой страной в мире, которая в соответствии с международным правом в феврале вынесла приговор экс-сотруднику сирийской военной разведки. Процесс Эйяда А. в Кобленце начался еще в апреле 2020 года. За это время были задокументированы жестокие преступления сирийского режима со всеми шокирующими подробностями, подтвержденными многочисленными свидетелями и экспертами. 

Приговор можно назвать уникальным: впервые в мире суд признал тот факт, что правительство Сирии совершает преступления против человечности, а клан Асада систематически атакует гражданское население собственной страны, используя похищения, пытки и убийства.

Однако незадолго до этого Германия первой из крупных европейских стран отменила вето на высылку сирийцев из числа преступников и потенциально опасных лиц обратно на родину. По некоторым данным, это решение может коснуться примерно 90 граждан Сирии.

Оба события стали иллюстрацией того, насколько сложными остаются отношения между Германией и Сирией. И это ощущают на себе около 800 тысяч сирийских граждан, с 2015 года пытающихся получить политическое убежище в ФРГ.

Систематические нападения на мирных жителей

24 февраля судьи Высшего земельного суда в Кобленце приговорили сирийца Эйяда А. к четырем с половиной годам лишения свободы за пособничество  преступлениям против человечности и подстрекательство к ним в 30 случаях.

Процесс по делу о пытках в сирийской тюрьме против Эйяда А.

Процесс по делу о пытках в сирийской тюрьме против Эйяда А.

Но судебный процесс, в котором участвовал Эйяд А., еще не закончен. Главным обвиняемым в нем стал еще один сириец - высокопоставленный сотрудник военной разведки Анвар Р., бывший полковник армии Асада, под началом которого служил Эйяд А. 

По данным немецкой прокуратуры, Анвар Р. может нести ответственность за жесточайшие пытки как минимум 4000 человек, совершавшиеся в 2011-2012 годах в тюрьме Аль-Хатиб, прикрепленной к 251-му допросному отделу сирийских спецслужб в Дамаске. 

Показания выживших сирийцев и других лиц доказывают, что имели место "широкомасштабные и систематические нападения на гражданское население", - говорится в судебном вердикте по делу Эйяда А.

Возобновление дипотношений с Сирией?

Но пока судьи часами слушали показания о нарушениях прав человека сирийским режимом, в других местах немецкие политики принимали другие решения.

В декабре 2020 года министры внутренних дел ФРГ и федеральных земель Германии решили больше не продлевать тотальный запрет на высылку мигрантов в Сирию. Он действовал с 2012 года и до этого продлевался каждые шесть месяцев. Но в конце прошлого года вето было снято. Решение о его сохранении нужно было подтвердить большинством голосов, достичь которого не удалось.

Обвиняемый с руками за спиной, скованными наручниками

Правозащитная организация Pro Asyl обеспокоена снятием вето на высылку сирийцев

Правозащитная организация Pro Asyl сочла этот шаг тревожным сигналом, опасаясь, что за ним может последовать возобновление дипломатических отношений с сирийским правительством на высшем уровне. 

В этом случае Германия стала бы первой европейской страной, признавшей правительство Башара Асада, и сирийский режим получил бы "общественное признание", говорит глава Pro Asyl Гюнтер Буркхардт (Günter Burkhardt). "Ведь без дипломатических отношений со страной депортации в нее невозможны", - объясняет он.

Контакты Германии с Сирией не прекращались

Хотя Германия закрыла свое посольство в Дамаске еще в 2012 году, полностью отношения с Сирией не прекращались никогда, рассказывает DW Штефан Талмон (Stefan Talmon), профессор юриспруденции в Институте международного права Боннского университета. По словам Талмона, в Берлине все еще открыто сирийское посольство, и между двумя странами существуют контакты на административном уровне.

"Вопрос в том, насколько интенсивны отношения. Это как конфорка на газовой плите, - говорит ученый. - Огонь может быть сильным или слабым. На данный момент он все еще пригашен, но его можно подкрутить и открыть". Максимальный уровень пламени - это возобновление контактов между немецкими и сирийскими политиками, поясняет эксперт по международному праву. 

До сих пор, впрочем, никаких признаков возобновления отношений на этом уровне не было. Министерство иностранных дел Германии по-прежнему говорит о ситуации с правами человека в Сирии как о "катастрофической".

Заигрывание с популистами

В начале марта немецкая газета taz отправила в некоторые государственные учреждения и земельные правительства письмо с вопросом, не высылала ли ФРГ граждан Сирии и не планируются ли подобные депортации в ближайшем будущем. Из ответов следовало, что никого из сирийцев власти Германии не депортировали и едва ли местные суды, которые должны одобрить решение о высылке, в настоящий момент согласятся это сделать.

Так как же объяснить кажущееся шизофреническим снятие запрета на депортацию сирийцев? "Оно принято совершенно другими ветвями власти, - объясняет DW Рене Вильдангель (René Wildangel), эксперт по отношениям ЕС со странами Ближнего Востока и бывший член Европейского совета по международным отношениям. - Это не кризис идентичности, просто внутри немецкого правительства есть различные институты и организации с различными точками зрения".

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер был против продления запрета на высылку сирийцев

Решения, принимаемые министрами внутренних дел на государственном уровне, в отличие от решений МИДа ФРГ, не определяют внешнюю национальную политику, говорит Вильдангель. "Нельзя забывать также о том, что в 2021 году в Германии пройдут парламентские выборы, в том числе и в земельные парламенты. Так что не стоит удивляться, если вслед за этим последуют и другие популистские шаги. Некоторые политики хотят выглядеть жесткими - хотя, по всей видимости, они никого не собираются отправлять обратно в Сирию. Это было бы просто нелепо", - добавляет политолог.

Политики, высказавшиеся против решения о снятии запрета на депортацию в Сирию, считают, что этот шаг не имеет никакого отношения к реальному положению вещей, и называют его скорее попыткой заигрывания с популистами и консерваторами, выступающими за жесткий миграционный курс.

В ФРГ находятся тысячи свидетелей преступления сирийского режима

Между тем ведущийся почти год уникальный процесс в Кобленце, в ходе которого немецкие прокуроры занимаются сирийцами, пытавшими и убивавшими своих соотечественников в Сирии, стал возможным благодаря закону, вступившему в силу в ФРГ в июне 2002 года, который предусматривает уголовное наказание за нарушение международного права (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB). 

Прокурор Яспер Клинге на процессе в Кобленце

Прокурор Яспер Клинге на процессе в Кобленце

Одним из решающих факторов для начала процесса стало и наличие в стране тысяч потенциальных свидетелей преступлений сирийского военного режима, прибывших в Германию из Сирии в 2015 году среди миллиона соискателей политического убежища. Большое влияние на процесс оказала также работа специального подразделения по расследованию военных преступлений в Федеральном ведомстве уголовной полиции, которое с 2011 года занимается расследованием событий в Сирии.

Как отметил прокурор Яспер Клинге (Jasper Klinge) в начале процесса, "наша историческая ответственность означает, что мы (немцы - Ред.) должны заниматься подобными делами, насколько это возможно". 

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    Автор: Дарья Брянцева


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