 Приговор экс-сотруднику спецслужб Асада: как пытают в сирийских тюрьмах | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 24.02.2021

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Германия

Приговор экс-сотруднику спецслужб Асада: как пытают в сирийских тюрьмах

Первый в истории приговор за преступления против человечности в сирийских тюрьмах вынесут в Германии бывшему сотруднику спецслужб Башара Асада. Подробности - у DW.

Процесс по делу о пытках в сирийской тюрьме против Эйяда А.

Процесс по делу о пытках в сирийской тюрьме против Эйяда А.

В немецком Кобленце в среду, 24 февраля, вынесут первый в мире приговор по делу о пытках и убийствах в Сирии, к которым могут быть причастны экс-сотрудники спецслужб Башара Асада, получившие убежище в Германии. Обвинения в преступлениях против человечности предъявлены бывшему полковнику армии Асада Анвару Р. и его подчиненному Эйяду А., однако пока суд вынесет приговор только Эйяду А., правонарушения которого считаются менее тяжкими.

Пытки в "почти промышленных масштабах"

По данным немецкой прокуратуры, преступления, о которых идет речь, совершались в 2011-2012 годах в тюрьме Аль-Хатиб, прикрепленной к 251-му допросному отделу сирийских спецслужб в Дамаске. 

Один из видов пыток, которые применялись в сирийской тюрьме

Один из видов пыток, которые применялись в сирийской тюрьме

Глава отдела Анвар Р. может нести ответственность за жесточайшие пытки как минимум 4000 человек, в том числе - за избиения, использование электрошокеров, изнасилования, тяжкие сексуальные надругательства. Сообщается, что не менее 58 заключенных не вынесли издевательств и погибли во время пыток.

44-летнего Эйяда А. обвиняют в соучастии в пытках и лишении свободы десятков человек: согласно обвинению, осенью 2011 года он доставил в "пыточную тюрьму" по меньшей мере 30 участников акций протеста против сирийских властей.

Процесс Эйяда А. в Кобленце продолжался 60 дней, в течение которых были задокументированы жестокие преступления сирийского режима со всеми шокирующими подробностями, подтвержденными многочисленными свидетелями и экспертами. В обвинительном заключении говорится об убийствах и пытках в "почти промышленных масштабах".

Прокурор отметил, что Башар Асад с тех пор не только укрепил свою власть, но даже и в Кобленце можно было почувствовать "дыхание режима": некоторые свидетели хотели давать показания только анонимно. Кому-то за дачу показаний угрожали в соцсетях. Одному человеку пришлось обратиться в службу защиты свидетелей, у других запугивали родственников в Сирии.

Два разных обвиняемых из сирийских спецслужб

По сравнению с высокопоставленным сотрудником сирийского аппарата подавления Анваром Р., его подчиненный Эйяд А. играл в системе менее заметную роль. Выходец из бедной семьи, он родился в сельской местности, где не было особых возможностей заработать. В середине 90-х Эйяд попал на работу в спецслужбы в качестве спортивного тренера. Большой карьеры там он, однако, не сделал - дальше звания сержанта не продвинулся.

Активистка Вафа Мохаммед с фотографией отца, пропавшего без вести в сирийской тюрьме

Активистка Вафа Мохаммед с фотографией отца, пропавшего без вести в сирийской тюрьме

Столь же различным был путь двух сирийцев в Германию. После дезертирства Анвар Р. считался потенциальным источником важной информации, он примкнул к оппозиции и по выданной в Иордании визе с комфортом вылетел в Германию, где ему немедленно предоставили убежище. В отличие от него, Эйяду А. потребовалось более пяти лет, чтобы попасть в Германию после его побега из Сирии в 2013 году.

"Крики людей, которых пытали, были слышны в кафетерии"

Когда немецкие чиновники принимали решение о предоставлении убежища Эйяду А., он открыто рассказал о своей прежней работе в сирийских спецслужбах. Спустя несколько месяцев его допросили в Федеральном ведомстве по уголовным делам (BKA) в качестве свидетеля - для "структурного расследования" федерального прокурора в Карлсруэ, который собирает доказательства преступлений, совершенных сирийским государством с 2011 года. Эйяд А. предоставил сотруднику BKA исчерпывающую информацию, протокол допроса занял более 30 страниц. В частности, Эйяд А. сообщил, что даже в кафетерии 251-го отдела были слышны крики людей, которых подвергали пыткам.

Процесс по делу бывшего сирийского полковника Анвара Р.

Процесс по делу бывшего сирийского полковника Анвара Р.

Он также рассказал о событиях осенью 2011 года, на основании которых ему позже и было предъявлено обвинение. К этому времени Эйяд А. - как он уверяет, против его воли, - был переведен в 40-й отдел, находившийся в подчинении Хафиза Махлуфа, двоюродного брата  Башара Асада. Сотрудники этого отдела имели репутацию банды жестоких головорезов.

"Если любите президента, стреляйте в предателей"

В сентябре или октябре Эйяду было приказано участвовать в разгоне демонстрации противников режима. По его словам, Махлуф приехал к месту акции на внедорожнике Mercedes, взял автомат и прицельно начал стрелять по протестующим.

Жертва пыток в сирийской тюрьме

Жертва пыток в сирийской тюрьме

Как утверждает Эйяд, Махлуф сказал: "Если вы любите президента, стреляйте по предателям", тем самым потребовав от подчиненных тоже стрелять. Эйяд утверждает, что не целился в людей. По его словам, именно в этот момент он решил дезертировать.

Последующие показания Эйяда А. привели к тому, что он из свидетеля стал обвиняемым. После выстрелов он вместе с другими силовиками начал прочесывать улицы в поисках разбежавшихся демонстрантов. При этом были задержаны по меньшей мере 30 человек. Всех их доставили в пыточную тюрьму при 251-м отделе. Избивать задержанных начали уже во время поездки и продолжили в тюрьме Аль-Хатиб.

Не мог нарушить приказ начальства?

Несмотря на большое количество свидетелей, у прокуратуры немного данных против Эйяда А., если не считать его собственных показаний. Кроме того, поскольку Эйяд А. сначала был допрошен в качестве свидетеля, а не подозреваемого, он не был в полной мере проинформирован о своих правах до допроса. Это уже привело к спору о правомерности использования его показаний в суде.

Также защита считает, что Эйяду ничего не оставалось, кроме как подчиняться приказам своего начальства. В противном случае он подверг бы опасности не только свою жизнь, но и жизни своих близких. На юридическом языке это называется "крайняя необходимость, исключающая уголовную ответственность".

Сирийский режиссер Фарис Файяд пережил пытки и дал показания на процессе в Кобленце

Сирийский режиссер Фарис Файяд пережил пытки и дал показания на процессе в Кобленце

Помимо этого адвокат подчеркнул готовность Эяда А. сотрудничать с правоохранительными органами Германии и предоставлять им информацию. В частности, указала защита, именно его стремление к кооперации привело к задержанию его начальника Анвара Р.

В отличие от адвоката, прокурор счел, что Эйяд А. вполне мог уклониться от выполнения приказов начальства, и потребовал назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев. Оценки обвинения и защиты совпали в одном: в выражении "глубочайшего уважения" жертвам, которые выжили и после пыток выступили на процессе в качестве свидетелей.

Первый процесс такого рода в мире

Уникальный процесс, в ходе которого немецкие прокуроры занимаются сирийцами, пытавшими и убивавшими своих соотечественников в Сирии, стал возможен благодаря вступившему в Германии в июне 2002 года в силу закону, который предусматривает уголовное наказание за нарушение международного права (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB).

В законе заложен принцип универсальности международного права. Это значит, что немецкие органы юстиции могут наказывать за такие преступления, даже если они совершены не в Германии и ни виновники, ни их жертвы не являются гражданами ФРГ.

Суд по делу главного обвиняемого в пытках и смертях в сирийской тюрьме, 58-летнего сирийца Анвара Р. пока продолжается.

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    Автор: Наталья Позднякова


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