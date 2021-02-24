 Комментарий: Решение суда в ФРГ о пытках в Сирии - историческое | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 25.02.2021

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Мнения

Комментарий: Решение суда в ФРГ о пытках в Сирии - историческое

Суд в Кобленце приговорил экс-сотрудника сирийских спецслужб к 4,5 годам лишения свободы за преступления против человечности. Это прецедент мирового значения, пишет Матиас фон Хайн.

Процесс по делу о пытках в сирийской тюрьме против Эйяда А.

Процесс по делу о пытках в сирийской тюрьме против Эйяда А.

Слово "исторический" следует использовать осторожно. Однако приговор Высшего земельного суда в Кобленце, вынесенный экс-сотруднику сирийских спецслужб, можно действительно назвать таковым. Впервые в мире суд признал тот факт, что правительство Сирии совершает преступления против человечности, а клан Асада систематически атакует гражданское населения собственной страны, включая похищения, пытки и убийства.

Пытки в "почти промышленных масштабах"

Кому-то это может показаться тривиальным. Ведь СМИ пестрят сообщениями о вопиющей несправедливости в Сирии, за которую несут ответственность все стороны конфликта.

Благодаря решению немецкого суда, однако, преступления сирийского режима теперь доказаны и в судебном порядке. За время слушаний в Кобленце, которые продолжались 60 дней, эти доказательства были собраны, проверены, а также подтверждены мужественными свидетелями и экспертами.

В итоге вырисовалась нелицеприятная картина жестокого репрессивного аппарата, который применяет пытки не только как метод добычи информации, но и в целях мести и устрашения. В обвинительном заключении говорится об убийствах и пытках в "почти промышленных масштабах".

Германия - не убежище для военных преступников

Таким образом, Федеральная прокуратура ФРГ и суд выполнили работу, значение которой выходит далеко за рамки данного процесса.

Матиас фон Хайн

Матиас фон Хайн

Представленные доказательства будут использованы и в ходе рассмотрения других уголовных дел. Своим вердиктом суд в Кобленце положил начало процессу переосмысления преступлений против человечности в Сирии. Он, впрочем, будет продолжаться еще долго. Поэтому первый посыл суда в Кобленце заключается в следующем: Германия не является убежищем для военных преступников (осужденный бежал из Сирии и впоследствии запросил убежище в Германии. - Ред.).

Зачитывая приговор, судья Анне Кельбер (Anne Kelber) посвятила более половины своих аргументов ситуации в Сирии в целом, описанию репрессивного аппарата и его действий. И далеко не случайно: ведь бывший сотрудник сирийских спецслужб Эйяд А., находившийся на скамье подсудимых, являлся лишь одним из многочисленных элементов, необходимых для функционирования репрессивной системы.

Вероятно, этот факт и стал самым слабым звеном процесса. Эйяд А. был в системе лишь маленьким винтиком. Кроме того, он довольно быстро отказался сотрудничать с режимом Асада. Суд посчитал это смягчающим обстоятельством - равно как и тот факт, что обвинение в основном опиралось на показания самого Эйяда А.

Военные преступники не смогут скрыться от правосудия

Разумеется, на скамье подсудимых хотелось бы видеть других людей. Тех, кто до сих пор продолжает пытать и убивать, руководителей спецслужб и членов сирийского правительства. Для этого пока еще слишком рано. Однако, быть может, до них все же дойдет второй посыл суда в Кобленце: военным преступникам нигде не удастся скрыться от правосудия и речь идет о долгосрочной перспективе.

Жернова правосудия, возможно, вращаются медленно, зато неотвратимо. Так, летом 2020 года в Гамбурге 93-летнего мужчину осудили за преступления, совершенные во времена нацистской Германии - спустя 75 лет после того, как он работал охранником в концлагере.

На этом фоне остается лишь констатировать тот факт, что так называемый принцип универсальной юрисдикции в системе международного уголовного права действительно применяется. 

Он позволяет судебным органам Германии привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений, даже в том случае, если эти преступления не были совершены на территории ФРГ, а преступники или их жертвы не являются немецкими гражданами.

Если Германия хочет обоснованно считаться образцом правосудия, то она должна быть готова отныне применять этот инструмент во всех направлениях. Ведь в совершении военных преступлений подозреваются, в том числе, и представители государств, с которыми ФРГ имеет тесные связи.

Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Наталья Позднякова


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