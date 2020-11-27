 Глава МВД ФРГ Зеехофер против продления запрета на высылку сирийцев | Новости из Германии о Германии | DW | 27.11.2020

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Германия

Глава МВД ФРГ Зеехофер против продления запрета на высылку сирийцев

Срок запрета на высылку сирийцев из Германии истекает 31 декабря. Глава МВД Зеехофер полагает, что следует открыть возможность хотя бы для высылки отдельных сирийцев из числа преступников и радикалов.

Сирийские беженцы в Германии

Сирийские беженцы в Германии

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) выступает против продления истекающего 31 декабря запрета на высылку сирийцев из Германии. "На конференции глав МВД я буду выступать за то, чтобы впредь вместо всеобщего запрета мы могли изучать в каждом отдельном случае возможность высылки из Германии хотя бы преступников и лиц, представляющих угрозу для безопасности", - сказал он в интервью агентству dpa в пятницу, 27 ноября.

Всеобщий запрет на высылку беженцев обратно в Сирию был впервые принят в 2012 году и с тех пор многократно продлевался. Гражданская война на большей части территории Сирии уже закончилась. Правозащитники, однако, подчеркивают, что в Сирии лицам, которых подозревают в негативном отношении к семье президента Башара Асада, по-прежнему угрожают пытки и смерть. В то же время в нескольких районах Сирии, которые все еще находятся под контролем исламистов и повстанцев, существуют риски для сторонников Асада, указывают они.

В майском докладе МИД ФРГ о ситуации в Сирии говорится, что "высокий риск стать жертвой насилия и нападений сохраняется и в тех районах, где накал боевых действия снизился", и это относится и к "якобы мирным районам на крайнем западе Сирии и в столице страны Дамаске".

Доклад о ситуации в Сирии

Федеральная земля Саксония недавно предложила министерству внутренних дел ФРГ подготовить к конференции глав МВД федерации и земель, запланированной на 9 декабря, собственный доклад о ситуации в Сирии. Эта инициатива, однако, является спорной, поскольку у МВД ФРГ нет своих источников информации о положении в Сирии и неясно, на каких данных такой доклад будет базироваться.

Зеехофер пока не изъявлял желания отдать в своем ведомстве распоряжение о подготовке подобного документа. В интервью dpa он заявил, что "все федеральное правительство должно добиваться того, чтобы преступники и лица, представляющие угрозу для безопасности, покинули нашу страну".

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    Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов


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