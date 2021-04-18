 The Guardian: Против пяти соратников Кадырова подано заявление генпрокурору ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 19.04.2021

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Германия

The Guardian: Против пяти соратников Кадырова подано заявление генпрокурору ФРГ

По данным The Guardian, правозащитники требуют возбудить дело в отношении пяти представителей окружения Кадырова "за преступления против человечности" на фоне "согласованной кампании преследования геев и бисексуалов".

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Базирующийся в Берлине Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) и "Российская ЛГБТ-сеть" подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении пяти представителей ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова "за преступления против человечности" на фоне "согласованной кампании преследования" там "геев и бисексуалов", на которую первой обратила внимание "Новая газета" в апреле 2017 года. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщила британская газета The Guardian, которой удалось ознакомиться с 97-страничным документом.

"Незаконные аресты, пытки, сексуальное насилие"

В нем "чеченские военные и органы власти обвиняются в преследованиях, незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и подстрекательстве к убийству по меньшей мере 150 человек по признаку их сексуальной ориентации с февраля 2017 года", пишет газета.

По данным издания, заявление было подано в феврале. Если генеральный прокурор ФРГ в Карлсруэ Петер Франк (Peter Frank) примет дело к рассмотрению, соратникам Кадырова может быть предъявлен ордер на арест в случае их въезда в Германию.

Принцип универсальной юрисдикции по преступлениям против человечности

Предъявление такого ордера возможно, потому что в Германии начал действовать правовой принцип универсальной юрисдикции в отношении преступлений против человечности, что разрешает уголовное преследование в судах ФРГ даже в том случае, если преступления произошли в другой стране.

Как отмечает The Guardian, в заявлении, в частности, фигурируют Абузайд Висмурадов, вице-премьер Чечни, называвшийся в СМИ бывшим начальником охраны Кадырова, экс-глава аргунского управления МВД Чечни Аюб Катаев, а также председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

DW направила запросы с просьбой о комментарии ECCHR и "Российской ЛГБТ-сети". На момент публикации их ответ не поступил. В окружении Кадырова также пока никак не отреагировали на публикацию.

Иск правозащитников в МУС

Правозащитники ранее уже подавали иск в Международный уголовный суд (МУС) в связи с возможным преследованием геев в Чечне, однако в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС.

"Учитывая неидеальную систему международного уголовного правосудия и ограниченную юрисдикцию МУС, Германия пытается гарантировать, чтобы Европа не была "безопасной гаванью" для военных преступников", - сказал основатель ECCHR Вольфганг Калек (Wolfgang Kaleck).

Расследование "Новой газеты"

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых незаконных задержаниях и преследовании жителей Чечни, предположительно, придерживающихся гомосексуальной ориентации. Кроме того, издание сообщало о массовых казнях, по ее данным, имевших место в республике.

Рамзан Кадыров 19 апреля 2017 года в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных жителей. Позднее он сообщил, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки информации о положении сексуальных меньшинств в республике.

В феврале 2019 года Гражданский форум ЕС - Россия потребовал от властей России обеспечить безопасность одного из членов этой организации, директора программ "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова, и расследовать угрозы, поступающие в его адрес.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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