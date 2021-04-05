Фильм про гея из Чечни не покажут на фестивале "Артдокфест"

Фильм "Тихий голос" режиссера Река Валерика, рассказывающий историю чеченского гея, был снят с показа на ежегодном фестивале документального кино "Артдокфест" (Artdocfest). Об этом в понедельник, 5 апреля, объявили организаторы фестиваля в соцсети Facebook.
Как сообщил режиссер Виталий Манский, это решение было принято "под давлением обстоятельств". Он добавил, что 5 и 6 апреля вместо фильма "Тихий голос" на отмененном сеансе будет показана картина Ксении Охапкиной "Бессмертный", получившая гран-при на фестивале "Артдокфест" 2019 года. Главную проблему, которая затрагивается в этой ленте, Манский охарактеризовал словами "Российское безвременье и Бессмертие как смерть при рождении на долгую жизнь", подчеркнув, что замена была сделана концептуально.
О чем фильм "Тихий голос"
Демонстрация фильма "Тихий голос" в рамках конкурсной программы фестиваля "Артдокфест" должна была стать премьерой картины. Фильм рассказывает историю занимающегося боевыми единоборствами спортсмена, который был вынужден бежать из Чечни из-за своей гомосексуальности.
Кинофестиваль "Артдокфест" проходит в Москве со 2 по до 9 апреля. Изначально планировалось, что с 3 по 10 апреля он также пройдет в Санкт-Петербурге, в Доме кино и на базе киностудии "Лендок". Однако показы в Доме кино пришлось отменить, поскольку залы, где они должны были проходить, опечатала полиция и Роспотребнадзор. После этого "Лендок" также отказался предоставлять площадку для кинофестиваля.
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Автор: Марина Борисова