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Блогерам из Германии и Франции предлагали за плату распространять информацию о сотнях смертей после вакцинации BioNTech/Pfizer, сообщает британская газета The Guardian.
По данным The Guardian, правозащитники требуют возбудить дело в отношении пяти представителей окружения Кадырова "за преступления против человечности" на фоне "согласованной кампании преследования геев и бисексуалов".
Ряд западных спецслужб полагают, что за отравлением Алексея Навального стоит Вторая служба ФСБ России. Оппозиционера собирались не убивать, а вынудить покинуть страну, пишет британская газета The Guardian.
На ужине в рамках саммита G7 в Биаррице Дональду Трампу не удалось убедить коллег в необходимости восстановить Россию в статусе гостя, сообщила британская газета The Guardian.
В Евросоюзе готовы отложить "Брекзит" на два года, если Лондон обратится с соответствующей просьбой. Как сообщает The Guardian, перенос "Брекзита" может обойти проблему "бэкстопа".
Жена пресс-секретаря президента РФ скрывала свои зарубежные счета от властей США и незаконно пользовалась налоговыми послаблениями. Расследование о Навке опубликовали центр "Досье" и британская газета The Guardian.
По информации The Guardian, экс-глава предвыборного штаба Трампа неоднократно посещал посольство Эквадора в Лондоне, где основатель Wikileaks живет с 2012 года.
Европа должна решить проблему миграции, которая привела к росту правого популизма, а также внесла вклад в избрание Дональда Трампа и решение о "Брекзите", заявила Клинтон в интервью The Guardian.
Джулиана Ассанжа хотели доставить либо в Россию, либо в Эквадор, пишет The Guardian. МИД России опровергает эту информацию.
Информацию о неудавшемся отравлении Николая Глушкова - друга Бориса Березовского - опубликовала британская газета The Guardian. К делу, по данным следствия, причастны двое россиян.
Вашингтон готов поставлять Киеву летальное оружие, заявил спецпредставитель США по Украине в интервью The Guardian. Поддержка необходима также украинским ВВС и ВМФ, отметил он.
Великобритания подготовила запрос об экстрадиции двух россиян, пишет газета The Guardian. Лондон считает их причастными к применению "Новичка" на территории Соединенного королевства.
Сотрудница посольства США, о которой написала британская газета, не имела доступа к конфиденциальной информации, заявила Секретная служба.
Россиянка, более 10 лет проработавшая в посольстве США, регулярно встречалась с сотрудниками ФСБ. Теперь ее подозревают в шпионаже в пользу Кремля, утверждают The Guardian и CNN.
Как отмечает The Guardian, алгоритмы для адресной рекламы могли сделать пользователей из России уязвимыми для возможных репрессий со стороны властей.
Западные страны намерены использовать резолюцию ООН, которая позволяет передать вопрос о Сирии из Совбеза ООН на рассмотрение Генеральной ассамблеи, пишет газета The Guardian.
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