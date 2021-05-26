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The Guardian

February 11, 2021, LARGO, Florida, USA: Vials containing the BioNTech COVID-19 vaccine remain on a table at Heron House Assisted Living in Largo on Thursday, Feb. 11, 2021, where healthcare workers and residents received their second shots against the coronavirus. (Credit Image: Â© Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via ZUMA Wire

The Guardian: Связанное с РФ агентство вербовало блогеров для кампании против BioNTech/Pfizer 26.05.2021

Блогерам из Германии и Франции предлагали за плату распространять информацию о сотнях смертей после вакцинации BioNTech/Pfizer, сообщает британская газета The Guardian.

GROZNY, RUSSIA - MAY 26, 2020: The Head of Russia s Chechen Republic, Ramzan Kadyrov, chairs a meeting of Chechnya s emergency response committee for the prevention and control of coronavirus disease. As of 26 May 2020, Chechnya has reported more than 1100 confirmed cases of the novel coronavirus infection. Press Office of the Head And the Administration of the Republic of Chechnya/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0DA63B

The Guardian: Против пяти соратников Кадырова подано заявление генпрокурору ФРГ 19.04.2021

По данным The Guardian, правозащитники требуют возбудить дело в отношении пяти представителей окружения Кадырова "за преступления против человечности" на фоне "согласованной кампании преследования геев и бисексуалов".
Februar 2020 *** FILE - In this file photo taken on Saturday, Feb. 29, 2020, Russian opposition activist Alexei Navalny takes part in a march in memory of opposition leader Boris Nemtsov in Moscow, Russia. The German hospital treating Russian dissident Alexei Navalny says tests indicate that he was poisoned. The Charité hospital said in a statement Monday, Aug. 24, 2020 that the team of doctors who have been examining Navalny since he was admitted Saturday have found the presence of “cholinesterase inhibitors” in his system. Cholinesterase inhibitors are a broad range of substances that are found in several drugs, but also pesticides and nerve agents. (AP Photo/Pavel Golovkin, File) |

Спецслужбы Запада считают ФСБ виновной в отравлении Навального 16.10.2020

Ряд западных спецслужб полагают, что за отравлением Алексея Навального стоит Вторая служба ФСБ России. Оппозиционера собирались не убивать, а вынудить покинуть страну, пишет британская газета The Guardian.
French President Emmanuel Macron, U.S. President Donald Trump, Japan's Prime Minister Shinzo Abe, German Chancellor Angela Merkel, Canada's Prime Minister Justin Trudeau pose for a family photo with invited guests during the G7 summit in Biarritz, France, August 25, 2019. REUTERS/Carlos Barria

Трамп поссорился с остальными лидерами G7 из-за России 26.08.2019

На ужине в рамках саммита G7 в Биаррице Дональду Трампу не удалось убедить коллег в необходимости восстановить Россию в статусе гостя, сообщила британская газета The Guardian.
ARCHIV - 17.01.2018, Großbritannien, London: Eine EU-Flagge und eine britische Nationalflagge, der Union Jack, wehen vor dem britischen Parlament im Palace of Westminster, während eine Demonstration gegen den Brexit stattfindet. (zu dpa «Einigung beim Brexit? Britisches Kabinett steht vor Zerreißprobe» vom 14.11.2018) Foto: -/Xinhua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

The Guardian сообщила о возможной отсрочке "Брекзита" на два года 25.02.2019

В Евросоюзе готовы отложить "Брекзит" на два года, если Лондон обратится с соответствующей просьбой. Как сообщает The Guardian, перенос "Брекзита" может обойти проблему "бэкстопа".
21.10.2015 Former figure skater Olympic champion Tatiana Navka attends the World Olympians Forum in Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 21, 2015. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool) |

Центр "Досье" обнаружил налоговые манипуляции Татьяны Навки в США 11.02.2019

Жена пресс-секретаря президента РФ скрывала свои зарубежные счета от властей США и незаконно пользовалась налоговыми послаблениями. Расследование о Навке опубликовали центр "Досье" и британская газета The Guardian.
FILE - In this Feb. 14, 2018, file photo, Paul Manafort leaves the federal courthouse in Washington. The trial of President Donald Trump’s former campaign chairman will open this week with tales of lavish spending on properties and clothing and allegations that the political consultant laundered money through offshore bank accounts. What’s likely to be missing: answers about whether the Trump campaign colluded with Russia during the 2016 presidential election. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File) |

Манафорт отрицает проведение тайных переговоров с Ассанжем 28.11.2018

По информации The Guardian, экс-глава предвыборного штаба Трампа неоднократно посещал посольство Эквадора в Лондоне, где основатель Wikileaks живет с 2012 года.
Former U.S. presidential candidate Hillary Clinton speaks during the 18th World Knowledge Forum in Seoul, South Korea, October 18, 2017. Yonhap via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA

Хиллари Клинтон посоветовала ЕС ограничить иммиграцию 23.11.2018

Европа должна решить проблему миграции, которая привела к росту правого популизма, а также внесла вклад в избрание Дональда Трампа и решение о "Брекзите", заявила Клинтон в интервью The Guardian.
WikiLeaks founder Julian Assange walks onto the balcony of the Ecuadorean Embassy to addresses waiting supporters and media in London, Friday, Feb. 5, 2016. A U.N. human rights panel says WikiLeaks founder Julian Assange, who has been squirreled away inside the Ecuadorean Embassy in London to avoid questioning by Swedish authorities about sexual misconduct allegations, has been arbitrarily detained by Britain and Sweden since December 2010. The U.N. Working Group on Arbitrary Detention said his detention should end and he should be entitled to compensation. (AP Photo/Frank Augstein) |

The Guardian: Россия пыталась помочь Ассанжу бежать из Великобритании 22.09.2018

Джулиана Ассанжа хотели доставить либо в Россию, либо в Эквадор, пишет The Guardian. МИД России опровергает эту информацию.
13.03.2018 *** . 13/03/2018. London, United Kingdom. Police pictured outside of a home in the New Malden area of Kingston, South West London, UK reported to be the home of Nikolai Glushkov. Russian exile Nikolai Glushkov has been found dead at his home in London. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xBenxStevensx/xi-Imagesx IIM-17225-0039

Соратника Березовского за пять лет до убийства пытались отравить 08.09.2018

Информацию о неудавшемся отравлении Николая Глушкова - друга Бориса Березовского - опубликовала британская газета The Guardian. К делу, по данным следствия, причастны двое россиян.
24.08.2018 Parade zum Tag der Unabhängigkeit der Ukraine in Kiew

США готовы расширить военную помощь Украине 01.09.2018

Вашингтон готов поставлять Киеву летальное оружие, заявил спецпредставитель США по Украине в интервью The Guardian. Поддержка необходима также украинским ВВС и ВМФ, отметил он.
Amesbury incident. File photo dated 05/07/18 of police at the home of Charlie Rowley in Muggleton Road in Amesbury, Wiltshire, who, along with his partner Dawn Sturgess was exposed to the deadly nerve agent Novichok last month. Matthew Rowley told the BBC that his brother Charlie, who is seriously ill in hospital, said he had picked up a perfume bottle containing the chemical weapon. Issue date: Monday July 16, 2018. The Metropolitan Police, who are leading the investigation, declined to comment on the allegation. See PA story POLICE Amesbury. Photo credit should read: Steve Parsons/PA Wire URN:37603670 |

Лондон решил просить РФ о выдаче подозреваемых в отравлении Скрипалей 06.08.2018

Великобритания подготовила запрос об экстрадиции двух россиян, пишет газета The Guardian. Лондон считает их причастными к применению "Новичка" на территории Соединенного королевства.
ARCHIV 1999 ++++ Menschen vor der US-amerikanischen Botschaft in der russischen Hauptstadt Moskau am 30. November 1999. |

Секретная служба США опровергла статью The Guardian о российской шпионке в посольстве 03.08.2018

Сотрудница посольства США, о которой написала британская газета, не имела доступа к конфиденциальной информации, заявила Секретная служба.
20.09.2012 +++ A Russian police officer patrols a street in front of the US Embassy in Moscow, the headquarters of US Agency for International Development (USAID ) Russia’s mission, on September 20, 2012. Russia said yesterday it had given USAID until October 1 to halt its work as the US aid agency was meddling in domestic politics, a move that risks sparking a new diplomatic crisis with Washington. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/GettyImages)

Экс-сотрудницу посольства США подозревают в шпионаже в пользу России 03.08.2018

Россиянка, более 10 лет проработавшая в посольстве США, регулярно встречалась с сотрудниками ФСБ. Теперь ее подозревают в шпионаже в пользу Кремля, утверждают The Guardian и CNN.
01.06.2018 ARCHIV - Illustration - 01.06.2018, Berlin: Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man die Appstore-Seite von Facebook. (zu dpa: «Vor dem BGH-Urteil: Dürfen Eltern auf das Facebook-Konto ihrer toten Tochter zugreifen? vom 11.07.2018) Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Facebook выявил заинтересованных в измене жителей России 12.07.2018

Как отмечает The Guardian, алгоритмы для адресной рекламы могли сделать пользователей из России уязвимыми для возможных репрессий со стороны властей.

14.04.2018 *** Russian Ambassador to the United Nations Vasily Nebenzya, watches members of the United Nations Security Council vote against a Russian resolution condemning 'aggression' against Syria by the U.S. and its allies during an emergency meeting on Syria at the U.N. headquarters in New York, U.S., April 14, 2018. REUTERS/Eduardo Munoz

Запад может обойти право вето России в ООН 24.04.2018

Западные страны намерены использовать резолюцию ООН, которая позволяет передать вопрос о Сирии из Совбеза ООН на рассмотрение Генеральной ассамблеи, пишет газета The Guardian.
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