The Guardian сообщила о возможной отсрочке "Брекзита" на два года

В Евросоюзе готовы отложить "Брекзит" на два года, если Лондон обратится с соответствующей просьбой. Как сообщает The Guardian, перенос "Брекзита" может обойти проблему "бэкстопа".