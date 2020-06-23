 Еврокомиссар по правам человека призывает Польшу освободить ЛГБТ-активистку | Новости из Германии о Европе | DW | 09.08.2020

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Европа

Еврокомиссар по правам человека призывает Польшу освободить ЛГБТ-активистку

Польскую ЛГБТ-активистку обвиняют в нанесении ущерба автомобилю с гомофобными лозунгами. Арест на 2 месяца "посылает пугающий сигнал" в адрес свободы выражения мнений, считает еврокомиссар Миятович.

Радужные флаги на протесте ЛГБТ-сообщества в Варшаве

Протесты ЛГБТ-сообщества в Варшаве, 8 августа 2020 года

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в субботу, 8 августа, осудила задержание ЛГБТ-активистки в Польше, призвав Варшаву незамедлительно освободить ее. Арест активистки на 2 месяца "посылает очень пугающий сигнал" в отношении свободы выражения мнений и прав ЛГБТ-сообщества в Польше, подчеркнула еврокомиссар.

Активистка Марго незадолго до задержания

Активистка Марго незадолго до задержания

Активистка-трансгендер под официальным именем Михал Ш., которая идентифицирует себя как женщину и пользуется именем Марго, была задержана вечером 7 августа. Десятки единомышленников попытались воспрепятствовать этому, перекрыв дорогу полицейскому автомобилю и забравшись на его крышу.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте активистки. Ее обвиняют в нанесении урона автомобилю с гомофобными лозунгами в июне, а также считают причастной к недавней акции в Варшаве, участники которой вывесили радужные флаги на один из памятников.

Десятки задержанных на ЛГБТ-протестах в Варшаве

Решение суда вызвало протесты ЛГБТ-сообщества в Варшаве. По сведениям полиции, 48 человек были задержаны . Их обвиняют в оскорблении стражей порядка и нанесении ущерба транспортному средству. Польский министр юстиции Збигнев Зёбро поддержал действия полицейских.

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    Автор: Виктор Вайц


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