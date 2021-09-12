Дискриминация ЛГБТ-сообщества может дорого обойтись Польше

В ряде регионов Польши приняты правила, прямо дискриминирующие представителей ЛГБТ-сообщества. ЕС требует их отмены и частично замораживает помощь Варшаве, выделяемую в связи с пандемией.
За счет многомиллиардных дотаций Евросоюза повсюду в Польше прокладываются новые дороги, строятся и модернизируются больницы и школы. Но впредь многие из таких проектов могут превратиться в долгострой. Дело в том, что некоторым регионам Польши грозит лишение средств из фонда REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe).
Фонд призван помочь государствам ЕС справиться с последствиями пандемии коронавируса, а деньги из него могут быть направлены для пополнения финансирования проектов из предыдущего бюджетного периода 2014-2020 годов.
В случае Польши Еврокомиссия теперь хочет поставить дальнейшее выделение средств в зависимость от выполнения условия: законодательные собрания регионов страны, которые приняли заявления, постановления или резолюции, дискриминирующие представителей ЛГБТ-сообщества, должны их отменить.
В 2019 и 2020 годах пять региональных парламентов на юге и востоке Польши, где широкой поддержкой пользуется правящая в стране национально-консервативная партия "Закон и справедливость" (PiS), одобрили ряд документов, направленных на борьбу с так называемой "идеологией ЛГБТ". Таковая при этом рассматривается как угроза для традиционной модели польской семьи.
Подобные постановления были приняты более чем в 90 городах и поветах (районах) Польши. Это означает, что, по данным неправительственной организации Hass-Atlas ("Aтлас ненависти"), почти треть поляков сегодня проживают на территориях, провозглашенных "зонами, свободными от ЛГБТ".
Брюссель уже несколько раз призывал Польшу отменить дискриминационные меры. 15 июля 2021 года Еврокомиссия в связи с появлением "зон, свободных от ЛГБТ" открыла в отношении Варшавы дисциплинарную процедуру из-за нарушения государством-членом основополагающих договоров ЕС, а также потребовала от польских властей дать объяснения на сей счет до середины сентября.
3 сентября, накануне истечения срока, те польские региональные парламенты, что приняли постановления, декларации или резолюции, ущемляющие ЛГБТ-сообщество, получили письма от Еврокомиссии, в которых подчеркивается большое значение затребованного объяснения для распределения средств из бюджета ЕС.
В письме, опубликованном Hass-Atlas, отмечается: "Действия ваших региональных властей, которые приняли декларации, резолюции или постановления, описывающие ЛГБТ-сообщество как "идеологию" и объявляющие ваши районы недружественными для ЛГБТ, ставят под сомнение вашу способность обеспечить соблюдение принципа недопустимости дискриминации. Оно является предпосылкой для использования европейских фондов поддержки экономического развития". Поэтому, как сказано в письме, ЕС приостанавливает в соответствующих регионах работу над проектами в рамках REACT-EU.
Упорство в отстаивании политики, направленной против ЛГБТ, нанесет тяжелый финансовый удар по Малой Польше - области на юге и юго-востоке страны со столицей в Кракове. Из-за угрозы потери европейских денег либеральная оппозиция в местном законодательном собрании еще в августе 2021 года безуспешно пыталась отменить анти-ЛГБТ резолюцию, принятую в 2019 году.
Но даже вышеупомянутое письмо из Еврокомиссии не подействовало на правящую в стране партию "Закон и справедливость". Ян Дуда, отец президента Польши Анджея Дуды и одновременно председатель регионального парламента в Кракове, не видит причин для изменения мер, нацеленных против ЛГБТ. "Почему мы должны отзывать резолюцию, в которой мы констатировали, что не хотим, чтобы такие круги оказывали давление и насилие?", - задал Дуда-старший риторический вопрос в интервью каналу TVN.
По его мнению, следовало бы сделать более точный перевод, чтобы идея таких резолюций стала "более понятной" для ЕС. В частности, противоречивый термин "идеология ЛГБТ" можно было бы заменить другим, например, "идеология культурного гендерного равенства". При этом Ян Дуда называет эту идеологию "неомарксистской" и подчеркивает, что Малая Польша обязательно должна получить средства от ЕС.
Сам термин "анти-ЛГБТ резолюции" в целом несправедлив, сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер во вторник, 7 сентября. По сути, принятые меры - это, по его словам, не что иное, как "поддержка семейных ценностей". Мюллер также дистанцировался от обращенного к Варшаве требования ЕС высказать позицию в отношении деклараций, резолюций или заявлений, принятых в польских регионах и дискриминирующих ЛГБТ. Возможная отмена таких документов, по его выражению, зависит не от Варшавы, а от местных органов власти.
Между тем польский ЛГБТ-активист Бартош Сташевски написал в Тwitter о "фатальных последствиях" анти-ЛГБТ политики для Малопольского воеводства. Депутаты, по его словам, действовали, зная, что "исключают регион из (числа получателей. - Ред.) фондов ЕС". Сташевски проинформировал прокуратуру об этом, как он выразился, "преступлении", совершенном парламентариями.
Ранее он уже упоминал проекты, которые из-за дискриминационных мер против ЛГБТ-сообщества лишились финансирования норвежского фонда EEA and Norway Grants. Сташевски обнародовал документы, свидетельствующие о том, что этот фонд намного раньше, чем ЕС, предупреждал власти Польши о негативных последствиях и отказал в поддержке различных проектов на миллионы евро.
Однако на данный момент на кону гораздо большие суммы, а именно 57 миллиардов евро из фонда реконструкции ЕС, предназначенные Польше. Эти средства также, вероятно, будут урезаны, если Варшава продолжит отстаивать свою реформу судебной системы, вызвавшую негативную реакцию в Брюсселе. 7 сентября Еврокомиссия обратилась в Европейский суд в Люксембурге с требованием о наложении штрафа на Польшу, поскольку ее власти - несмотря на распоряжение высшей судебной инстанции ЕС - так и не остановили работу дисциплинарной палаты Верховного суда страны.
Палата, в которой большинство судей лояльны правящей PiS, является одним из элементов продвигаемой партией судебной реформы, которой очень недовольны в ЕС. Наложение денежных штрафов - за декларации, резолюции и постановления, нацеленные против ЛГБТ, а также за нарушение законодательства ЕС - было бы самым сильным ударом со стороны Брюсселя в его давнем споре с Варшавой о соблюдении принципа верховенстве закона и прав человека в Польше.
Но и в вопросе судебной реформы, как и в конфликте вокруг дискриминации ЛГБТ-сообщества, PiS также демонстрирует непреклонность. Официальный представитель польского правительства Мюллер указал на пресс-конференции, что "вопросы организации судебной системы не могут силой навязываться Еврокомиссией", и объявил о дальнейших изменениях в судебной системе страны.
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