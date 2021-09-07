Еврокомиссия требует оштрафовать Польшу из-за дисциплинарной палаты ВС

Еврокомиссия добивается введения в отношении Польши финансовых санкций в конфликте вокруг спорной судебной реформы. Во вторник, 7 сентября, она обратилась в Суд ЕС в Люксембурге с иском, в котором требует наложить на Варшаву ежедневный штраф до тех пор, пока не будут в полном объеме выполнены меры, наложенные ранее судом, а именно не будет распущена дисциплинарная палата Верховного суда Польши.

"Судебные системы в Европейском Союзе должны быть независимыми и справедливыми", - заявила в обоснование иска председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

В задачи созданной в 2018 году в рамках судебной реформы дисциплинарной палаты для членов Верховного суда Польши входило применение дисциплинарных норм против судей вплоть до отстранения их от должности.

Власти ЕС усмотрели серьезный риск того, что власти в Варшаве будут использовать дисциплинарную палату для давления на судей с целью контроля судебных решений. После того как в июле 2021 года Суд ЕС постановил, что дисциплинарная палата должна прекратить свою работу, польское правительство пообещало распустить этот орган в ближайшие месяцы, однако этого так и не было сделано.

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