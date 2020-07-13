 Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на выборах президента | Новости из Германии о Европе | DW | 03.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на выборах президента

В Польше Верховный суд отклонил требование оппозиции аннулировать результаты выборов и признал законными лишь 93 из 5800 жалоб избирателей на нарушения.

Президент Польши Анджей Дуда со своими сторонниками (фото из архива)

Президент Польши Анджей Дуда со своими сторонниками (фото из архива)

Верховный суд Польши в понедельник, 3 августа, признал действительными результаты президентских выборов, согласно которым победу с минимальным перевесом одержал действующий глава государства Анджей Дуда. Жалобу штаба соперника Дуды во втором туре выборов - мэра Варшавы Рафала Тшасковского из либерально-консервативной партии "Гражданская платформа" - суд отклонил.

При этом суд признал обоснованность 93 из 5800 жалоб избирателей на нарушения в ходе выборов, однако заявил, что эти нарушения не оказали решающего влияния на результат голосования.

Во втором туре выборов президента Польши, состоявшемся 12 июля, Анджей Дуда, представлявший правящую партию "Закон и справедливость", набрал 51 процент голосов. Его соперника, Рафала Тшасковского, поддержали 49 процентов избирателей.

Претензии оппозиции по организации выборов в Польше

Избирательный штаб Тшасковского требовал аннулировать результаты выборов на основании того, что, по мнению оппозиции, общественно-правовые СМИ Польши односторонне освещали предвыборную гонку, а для продвижения Дуды использовались государственные ресурсы.

Комментируя эту жалобу, Верховный суд Польши заявил, что обвинения были сформулированы слишком расплывчато и не имели убедительных доказательств.

Смотрите также:

  • Litauen Rukla - Militärübungen von NATO Truppen (I. Budzeikaite)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Железный меч" в Литве

    В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 31:43

Сикорский в "Немцова.Интервью": Мне нравятся россияне в России. Но когда они приходят с оружием - я сопротивляюсь

Аудио- и видеофайлы по теме

Польша отказывается от российского газа и строит свой "Северный поток". DW Новости  

Польше не нужен газ из России, Газпрому из-за Северного потока это выгодно. DW Новости  

Также по теме

Polen I Wahl I Der polnische Präsident Duda spricht nach der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen in Pultusk zu seinen Anhängern

ЦИК: Действующий президент Польши выигрывает выборы с минимальным отрывом 13.07.2020

Анджей Дуда набирает 51,21 процента голосов на выборах президента Польши, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 48,79 процента, свидетельствуют предварительные официальные данные ЦИК.

Polen I Präsidentschaftswahl I Andrzej Duda Sieger

Комментарий: Выборы в Польше - раскол в стране стал еще глубже 14.07.2020

Национал-консерватор Анджей Дуда переизбран на пост президента. Следующими шагами станет полное подчинение судов и изменение системы разделения властей в Польше, полагает Бартош Дудек.

Polen Wahlen l Wahlstation - Stimmabgabe in Warschau

"Президент для всех": станет ли новым лидером Польши кандидат от оппозиции? 28.06.2020

28 июня в Польше проходят президентские выборы. По данным опросов, действующий лидер страны Анджей Дуда и представитель оппозиции Рафал Тшасковский имеют равные шансы на победу.

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: турецкие отели изменили правила работы  

Бывшие десантники подрались с росгвардейцами в Москве  

Хроника пандемии: ВОЗ прогнозирует долгую пандемию коронавируса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно