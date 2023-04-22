Президент Венгрии отклонила закон, ограничивающий права ЛГБТ

В Венгрии - первый за время правления Орбана случай президентского вето на важный идеологический законопроект. Документ разрешает доносы на однополых родителей.

Президент Венгрии Каталин Новак неожиданно отклонила законопроект, ограничивающий права представителей сексуальных меньшинств. Его текст не соответствует с правовыми нормами ЕС, которые требуют защиты так называемых разоблачителей в учреждениях и компаниях, написала Новак в письме парламенту вечером в пятницу, 21 апреля.

Это первый случай за время правления право-популистского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда президент страны наложил вето на законопроект, имеющий важное значение для его ультраконсервативного курса. Каталин Новак, как и ее предшественники после 2010 года, представляет партию Орбана "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Возможность доносов на однополых родителей

В законопроекте определяются меры по защите разоблачителей, публично заявляющих о нарушениях в учреждениях и компаниях. Кроме того, он содержит положения, разрешающие гражданам доносить на других из идеологических соображений. Среди прочего спорный законопроект предусматривает возможность анонимных доносов на однополые пары, совместно воспитывающие детей. Он был одобрен большинством голосов в парламенте, который теперь, после вето президента, должен его пересмотреть.

За время правления Виктора Орбана - с 2010 года - в Венгрии был принят целый ряд законов, ограничивающих права гомосексуалов и транссексуалов. Конституция страны была дополнена положением о том, что отцом должен являться мужчина, матерью - женщина.

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