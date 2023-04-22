  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Президент Венгрии Каталин Новак
Президент Венгрии Каталин НовакФото: Adem Altan/AFP/Getty Images
ПолитикаВенгрия

Президент Венгрии отклонила закон, ограничивающий права ЛГБТ

Ольга Лебедева
18 мин. назад

В Венгрии - первый за время правления Орбана случай президентского вето на важный идеологический законопроект. Документ разрешает доносы на однополых родителей.

https://p.dw.com/p/4QRUi

Президент Венгрии Каталин Новак неожиданно отклонила законопроект, ограничивающий права представителей сексуальных меньшинств. Его текст не соответствует с правовыми нормами ЕС, которые требуют защиты так называемых разоблачителей в учреждениях и компаниях, написала Новак в письме парламенту вечером в пятницу, 21 апреля.

Это первый случай за время правления право-популистского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда президент страны наложил вето на законопроект, имеющий важное значение для его ультраконсервативного курса. Каталин Новак, как и ее предшественники после 2010 года, представляет партию Орбана "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Возможность доносов на однополых родителей

В законопроекте определяются меры по защите разоблачителей, публично заявляющих о нарушениях в учреждениях и компаниях. Кроме того, он содержит положения, разрешающие гражданам доносить на других из идеологических соображений. Среди прочего спорный законопроект предусматривает возможность анонимных доносов на однополые пары, совместно воспитывающие детей. Он был одобрен большинством голосов в парламенте, который теперь, после вето президента, должен его пересмотреть.

За время правления Виктора Орбана - с 2010 года - в Венгрии был принят целый ряд законов, ограничивающих права гомосексуалов и транссексуалов. Конституция страны была дополнена положением о том, что отцом должен являться мужчина, матерью - женщина.

Смотрите также:

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Друзья Путина в Европе: кто поддерживает российского президента на Западе? Европа в фокусе

Друзья Путина в Европе: кто поддерживает российского президента на Западе? Европа в фокусе

Также в программе: критики Кремля и Путина во Франции и предвыборная кампания в Венгрии и тема войны в Украине.
Политика24 марта 2022 г.26:26 мин.
external

Венгрия играет на руку Путину: почему Будапешт против нефтяного эмбарго ЕС в отношении России. DW Новости (05.05.2022)

Венгрия играет на руку Путину: почему Будапешт против нефтяного эмбарго ЕС в отношении России. DW Новости (05.05.2022)

Эмбарго на российскую нефть: чем объясняется особая позиция Венгрии? Что происходит в Болгарии после отключения российского газа. В Германии начинается строительство СПГ-терминала. Репортаж из Бучи о восстановлении разрушенных домов.
5 мая 2022 г.62:05 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российский самолет Ил-96-300

МИД ФРГ: Прилет Ил-96 в Берлин касался дипломатов РФ

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На одном из дневных заседаний конференции в Берлине

Как Западу вести себя с Россией? Больше помогать Украине

Как Западу вести себя с Россией? Больше помогать Украине

Конфликты23 ч. назад
Логотип ЧВК "Вагнер"

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Конфликты12 ч. назад
Министры обороны Германии, Украины и Польши

Итоги "Рамштайна" и все события 422-го дня войны в Украине

Итоги "Рамштайна" и все события 422-го дня войны в Украине

Конфликты19 ч. назад
Бинц, 20 апреля 2023 года. Демонстранты с транспарантом "Рюген против СПГ!" встречают канцлера Шольца

Страсти вокруг СПГ-терминала: канцлер посетил недовольных

Страсти вокруг СПГ-терминала: канцлер посетил недовольных

Природа и окружающая среда22 ч. назад
Премия мира имени писателя Эриха Марии Ремарка

Украинский художник отказался от премии мира из-за Улицкой

Украинский художник отказался от премии мира из-за Улицкой

Культура23 ч. назад
"Ак Орда" в Астане

"Многое изменилось". В Казахстане обновляют внешнюю политику

"Многое изменилось". В Казахстане обновляют внешнюю политику

Политика21 апреля 2023 г.
На главную страницу