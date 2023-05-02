Россия выслала гражданина Германии из-за "пропаганды ЛГБТ"
Ольга Лебедева
42 мин. назад
После приговора суда на Камчатке преподаватель из Германии, пытавшийся найти партнера для секса в интернете, доставлен в Москву и препровожден до пункта паспортного контроля в аэропорту.
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На Камчатке приговорили к денежному штрафу за "пропаганду ЛГБТ" гражданина ФРГ и начали его депортацию. "Сотрудники камчатского управления Федеральной службы судебных приставов исполнили решение суда о выдворении осужденного за пропаганду ЛГБТ гражданина Германии за пределы страны", - сообщила во вторник, 2 мая, пресс-служба управления ФССП по Камчатскому краю и Чукотскому АО.
Его доставили в Москву и проводили до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту, откуда он вылетит в Стамбул, а оттуда направится в Германию, пишет издание "Камчатский край - Единая Камчатка" со ссылкой на ведомство.
40-летний преподаватель пытался найти партнера через интернет
По данным камчатских СМИ, речь идет о 40-летнем преподавателе, который работал координатором программы по немецкому языку в министерстве образования Баден-Вюртемберга. Как сообщается, он пытался найти через интернет партнера для секса среди местных жителей.
В начале апреля Елизовский городской суд назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей с выдворением из РФ, признав его виновным по административной статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений". Свою вину немец не признал.