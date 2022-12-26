"Пропаганду ЛГБТ" внесли в список запрещенного в РФ контента

Правительство России внесло информацию, "пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола" в перечень запрещенного в российском интернете контента. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 26 декабря.

Как следует из постановления, такая информация будет считаться запрещенной наравне с материалами, в том числе об использовании и изготовлении наркотиков, способах самоубийства, изготовлении оружия и взрывчатки. Отвечать за включение так называемой "ЛГБТ-пропаганды" в реестр и блокировки будет Роскомнадзор.

Закон о запрете "пропаганды ЛГБТ", педофилии и смены пола среди лиц всех возрастов был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре. Согласно поправкам, такая информация будет полностью запрещена в социальных сетях, книгах, СМИ, песнях, кино, рекламе и видеоиграх.

За нарушения предусмотрены штрафы до 10 млн рублей

Согласно новым поправкам в административный кодекс, за нарушение запрета "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" грозит штраф от 50 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. - для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

За нарушение запрета "пропаганды педофилии" штраф составит от 200 тыс. до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн - для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

За распространение среди несовершеннолетних информации, "способной вызвать у них желание сменить пол", штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. - для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

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