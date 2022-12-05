Путин подписал закон о полном запрете "пропаганды" ЛГБТ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на запрет распространения материалов, по мнению властей России, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения", "педофилию, смену пола". Информация о подписании размещена в понедельник, 5 декабря, в карточке этого закона в базе данных Госдумы (ГД).

Поправки внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в четвертую часть статьи 5.1 закона "О господдержке кинематографии РФ".

Теперь фильм, в котором власти России увидят подобную "пропаганду", не сможет получить прокатное удостоверение.

Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних, а также утверждены штрафы.

Одним из авторов поправок выступил Володин

Авторами поправок выступали председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители всех фракций и более 300 депутатов, сообщили в пресс-службе органа.

Ранее, 24 ноября, в третьем чтении ГД были приняты изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Так, за нарушение запрета "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" предусматривался штраф от 50 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. - для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

За нарушение запрета "пропаганды педофилии" штраф должен составить от 200 тыс. до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн - для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

За распространение среди несовершеннолетних информации, "способной вызвать у них желание сменить пол", штраф мог грозить в коридоре от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. - для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

От уголовной ответственности пока отказались

Депутаты отклонили предложение ввести уголовную ответственность за повторные нарушения запретов, но, судя по комментариям парламентариев, не отказались от этой идеи окончательно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен до этого призвал российских законодателей отозвать законопроект о запрете "пропаганды" ЛГБТ в России. Предлагаемое расширение российского запрета на информацию, касающуюся гомо- и бисексуалов, а также трансгендерных, интерсексуальных людей и квиров (LGBTQI+-группа), "станет еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам LGBTQI+ в России", подчеркивал он.

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