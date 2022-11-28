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Фото: Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance
ПолитикаРоссия

В Петербурге на пять дней открылся ЛГБТ-музей

Анна Мельникова
49 мин. назад

Первая в России квир-выставка будет работать до вступления в силу закона, ужесточающего наказание за "ЛГБТ-пропаганду". Экспозиция посвящена однополой любви и трансгендерности в искусстве.

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В Санкт-Петербурге на пять дней открылась первая в России квир-выставка. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает сетевое издание "Север.Реалии". Журналисты поговорили с создателем музея, ЛГБТ-активистом и краеведом Петром Воскресенским.

Экспозиция, размещенная в квартире в центре города, насчитывает около тридцати экспонатов. Она посвящена однополой любви и трансгендерности в истории человечества: Воскресенский собрал предметы искусства самых разных эпох, от античности до современности.

"На самом деле, объявляя этот музей первым в России, я несколько лукавлю, еще в XIX веке в Петербурге существовала квартира, в которой хозяин собирал необычные артефакты: книги, статуэтки и прочее, которые относились к гомосексуальной субкультуре. Что в дальнейшем было с этой коллекцией, мы не знаем. Но мы знаем, что таких коллекций была не одна и даже не две. Принято считать, что все они были уничтожены: делали это либо родственники умершего человека, пытаясь спасти его репутацию, либо коллекционеры, опасаясь преследования со стороны властей", - уточнил историк.

Музей будет работать до того, как в РФ начнут действовать новые санкции за "ЛГБТ-пропаганду". Петр Воскресенский затем намерен временно выставлять коллекцию за пределами России, но в будущем надеется вернуться обратно.

Активист считает, что даже несколько дней выставки имеют значение для российского общества. "Контекст открытия музея важен, потому что наше государство в период своей трансформации в тоталитарную диктатуру для ее обоснования изобретает новую идеологию, в которой история играет ключевую роль. Наше прошлое - это наше будущее с точки зрения властей. И в этом вымышленном прошлом есть только традиционные ценности, а ЛГБТ-людей не было. Представленная здесь информация свидетельствует о том, что геи были в России и сто, и двести лет назад, и намного раньше. Традиционные ценности - это не только понятие многодетной моногамной семьи. В него вполне входят квир-люди", - цитируют Воскресенского "Север.Реалии".

Новые законы об ЛГБТ-пропаганде

Госдума 24 ноября одобрила в третьем чтении закон, ужесточающий административное наказание за распространение информации о гомо- и бисексуалах, а также трансгендерных, интерсексуальных людей и квиров среди аудитории любого возраста. Наравне с ней под запрет попадает пропаганда педофилии. Ранее подобные ограничения касались только информации для несовершеннолетних.

"Ответственность грозит за любую пропаганду "нетрадиционных сексуальных отношений". Введен запрет также на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 млн рублей (около 157 тыс. евро - Ред.)", - заявил один из авторов инициативы, председатель Думы единоросс Вячеслав Володин. 

Представители ЛГБТ-сообщества в России зачастую сталкивается с дискриминацией: в стране запрещены однополые браки, ряд помогающих организаций Минюст объявил "иностранными агентами", а в некоторых регионах из-за сексуальных предпочтений люди становятся объектами внесудебного преследования.

Смотрите также:

Кто пострадает от закона об "ЛГБТ-пропаганде"

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