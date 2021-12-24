 В РФ зачислили в ″иноагенты″ еще две организации поддержки ЛГБТ-сообщества | Новости из Германии о России | DW | 24.12.2021

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Россия

В РФ зачислили в "иноагенты" еще две организации поддержки ЛГБТ-сообщества

В список общественных объединений, "выполняющих функции иностранного агента", внесены инициативные группы "Реверс" с филиалами в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также "Выход" из Санкт-Петербурга.

Человек в клетчатой рубашке и лист бумаги с надписью Иностранный агент. Прямая трансляция в Госдеп

Министерство юстиции РФ в пятницу, 24 декабря, включило в перечень незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции "иностранного агента", две организации, помогающие представителям ЛГБТ-сообщества. В список внесены инициативная группа "Реверс" с филиалами в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также санкт-петербургская инициативная группа "Выход".

"Реверс" в числе прочего занимается преодолением дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, популяризацией здорового образа жизни, проводит бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и неоднократно организовывал квир-фестивали “Черноморье”. А "Выход" оказывает психологическую и юридическую поддержку представителям ЛГБТ-сообщества и их близким, а также занимается просветительской деятельностью.

Статус "иноагента" могут получить и физлица

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году и поначалу касалось только некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся "политической деятельностью". А в 2017 году в стране был принят закон о СМИ-"иноагентах". С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" в начале октября запустил проект "Инотека" с указанием краткой информации о лицах и организациях, которые признаны в России "иностранными агентами" или "нежелательными".

Европейский Союз неоднократно критиковал российские законы о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах". Оба нормативных акта противоречат международным обязательствам России и основополагающим документам в области прав человека и оказывают негативное влияние на работу гражданского общества в России, указывали в Брюсселе.

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  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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