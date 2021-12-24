В РФ зачислили в "иноагенты" еще две организации поддержки ЛГБТ-сообщества

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В список общественных объединений, "выполняющих функции иностранного агента", внесены инициативные группы "Реверс" с филиалами в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также "Выход" из Санкт-Петербурга.
Министерство юстиции РФ в пятницу, 24 декабря, включило в перечень незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции "иностранного агента", две организации, помогающие представителям ЛГБТ-сообщества. В список внесены инициативная группа "Реверс" с филиалами в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также санкт-петербургская инициативная группа "Выход".
"Реверс" в числе прочего занимается преодолением дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, популяризацией здорового образа жизни, проводит бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и неоднократно организовывал квир-фестивали “Черноморье”. А "Выход" оказывает психологическую и юридическую поддержку представителям ЛГБТ-сообщества и их близким, а также занимается просветительской деятельностью.
Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году и поначалу касалось только некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся "политической деятельностью". А в 2017 году в стране был принят закон о СМИ-"иноагентах". С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" в начале октября запустил проект "Инотека" с указанием краткой информации о лицах и организациях, которые признаны в России "иностранными агентами" или "нежелательными".
Европейский Союз неоднократно критиковал российские законы о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах". Оба нормативных акта противоречат международным обязательствам России и основополагающим документам в области прав человека и оказывают негативное влияние на работу гражданского общества в России, указывали в Брюсселе.
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