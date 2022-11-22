  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Юлия Цветкова
Юлия ЦветковаФото: Julia Zwetkowa/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Суд в России окончательно оправдал ЛГБТ-активистку Цветкову

Сергей Ромашенко
48 мин. назад

Юлия Цветкова проходила по делу о распространении порнографии из-за рисунков в паблике "Монологи вагины". Amnesty назвала оправдательный приговор редким примером справедливости в современной России.

https://p.dw.com/p/4Jt6u

Хабаровский краевой суд отклонил жалобу прокуратуры и утвердил оправдательный приговор, вынесенный в отношении художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой по уголовному делу о распространении порнографии. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила мать художницы Анна Ходырева в Telegram-канале "Я/Мы Юлия Цветкова".

В июне обвинение в ходе прений потребовало назначить Цветковой три года и два месяца колонии общего режима. Однако Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу по реабилитирующим обстоятельствам. После этого прокуратура обжаловала оправдательный приговор.

Дело о распространении порнографии

Уголовное дело в отношении Цветковой было возбуждено в 2019 году из-за публикации рисунков вульвы в паблике "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте", который та администрировала. Цветкова не признавала вину в распространении порнографии, заявляя, что с помощью своих рисунков она пыталась снять табу с женской физиологии.

В ноябре 2019 года суд оштрафовал Цветкову на 75 тыс. рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. После пересмотра дела суд снизил штраф до 50 тыс. рублей. 14 июня нынешнего года Минюст внес Цветкову в реестр "иностранных агентов".

Реакция Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International (AI) назвала оправдательный приговор Цветковой "редким примером справедливости в современной России". "Репрессивная система, построенная администрацией Владимира Путина за последние два десятилетия, зиждется в том числе на абсурдных судебных процессах на основе надуманных обвинений - и редко кому удается вырваться из её тисков, - говорится в пресс-релизе Amnesty.

"За последние три года Юлия Цветкова прошла через домашний арест, ограничение передвижения, штрафы и другие преследования просто за то, что она реализовывала своё право на свободу выражения мнений. Включение ее в печально известный список "иностранных агентов" также лишило ее возможности работать с детьми и образовательными организациями. Теперь она хотя бы может вздохнуть свободнее, потому что ей больше не грозит тюремный срок за продвижение прав женщин и ЛГБТИ-людей", - указывается в документе.

Смотрите также:

Гей-беженцы в Берлине: "Чувство страха исчезло"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Однополая любовь: как узаконить гей-брак в России? (26.02.2018)

Однополая любовь: как узаконить гей-брак в России? (26.02.2018)

Узаконить любовь: как однополым парам в России удалось заставить государство признать зарубежные гей-браки? И почему они могут поплатиться за это?
Политика26 февраля 2018 г.02:33 мин.
external

Любовь вне закона: как бороться с гомофобией в России? (14.10.2017)

Любовь вне закона: как бороться с гомофобией в России? (14.10.2017)

Борис Конаков - гей и он борется против гомофобии в России. По словам Бориса, гомофобия в его стране стала чем-то вроде тренда, на котором теперь можно сделать деньги и имя. Завершающий материал из серии "Любовь вне закона" о проблемах ЛГБТ в России.
Общество14 октября 2017 г.03:42 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Сторонники России на митинге в поддержку Украины в Мюнхене 9 мая 2022 года

Власти ФРГ опровергли слухи о высылке россиянки Прохоровой

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - новый глава Twitter Илон Маск показывает на "бывшего президента США Дональда Трампа", на которого, как большая надувная игрушка, надета эмблема соцсети синяя птица, и говорит: "Я вернул его в Твиттер".

Спасет ли Twitter "возвращение" Трампа?

Спасет ли Twitter "возвращение" Трампа?

Экономика и бизнес22 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Военные преступления в Украине. Шольц перешел "на ты".DW Шоу

Военные преступления в Украине. Шольц перешел "на ты".DW Шоу

Политика22 ч. назад61:57 мин.
Касым-Жомарт Токаев переизбран на пост президента Казахстана

Токаев укрепляет легитимность: мнения о выборах в Казахстане

Токаев укрепляет легитимность: мнения о выборах в Казахстане

Политика20 ч. назад
Пленарное заседание COP27

Что нужно знать о завершившемся климатическом саммите СOP27

Что нужно знать о завершившемся климатическом саммите СOP27

Природа и окружающая среда21 ч. назад
Президент Казахстана Токаев на избирательном участке, 20 ноября 2022 года

Токаев остался президентом Казахстана. Ждать ли реформ?

Токаев остался президентом Казахстана. Ждать ли реформ?

Политика22 ч. назад
Самолет "Аэрофлота" приземлился в аэропорту Шереметьево

Самолеты на запчасти. Как долго смогут летать лайнеры в РФ

Самолеты на запчасти. Как долго смогут летать лайнеры в РФ

Конфликты21 ноября 2022 г.
На главную страницу