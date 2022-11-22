Суд в России окончательно оправдал ЛГБТ-активистку Цветкову

Хабаровский краевой суд отклонил жалобу прокуратуры и утвердил оправдательный приговор, вынесенный в отношении художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой по уголовному делу о распространении порнографии. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила мать художницы Анна Ходырева в Telegram-канале "Я/Мы Юлия Цветкова".

В июне обвинение в ходе прений потребовало назначить Цветковой три года и два месяца колонии общего режима. Однако Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу по реабилитирующим обстоятельствам. После этого прокуратура обжаловала оправдательный приговор.

Дело о распространении порнографии

Уголовное дело в отношении Цветковой было возбуждено в 2019 году из-за публикации рисунков вульвы в паблике "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте", который та администрировала. Цветкова не признавала вину в распространении порнографии, заявляя, что с помощью своих рисунков она пыталась снять табу с женской физиологии.

В ноябре 2019 года суд оштрафовал Цветкову на 75 тыс. рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. После пересмотра дела суд снизил штраф до 50 тыс. рублей. 14 июня нынешнего года Минюст внес Цветкову в реестр "иностранных агентов".

Реакция Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International (AI) назвала оправдательный приговор Цветковой "редким примером справедливости в современной России". "Репрессивная система, построенная администрацией Владимира Путина за последние два десятилетия, зиждется в том числе на абсурдных судебных процессах на основе надуманных обвинений - и редко кому удается вырваться из её тисков, - говорится в пресс-релизе Amnesty.

"За последние три года Юлия Цветкова прошла через домашний арест, ограничение передвижения, штрафы и другие преследования просто за то, что она реализовывала своё право на свободу выражения мнений. Включение ее в печально известный список "иностранных агентов" также лишило ее возможности работать с детьми и образовательными организациями. Теперь она хотя бы может вздохнуть свободнее, потому что ей больше не грозит тюремный срок за продвижение прав женщин и ЛГБТИ-людей", - указывается в документе.

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