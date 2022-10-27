ЛГБТ в России выживет несмотря ни на что

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Бедная Россия! Ее все обижают. Обижает и хочет лишить суверенной невинности коллективный Запад. А она легко обижается. Мстит и ненавидит врагов. В России полным ходом идет раскручивание старого, но вечно нового врага: сообщества ЛГБТ. Дума считает его соратником коллективного Запада, и вот сегодняшний удар по врагу: Дума в лице всех своих лидеров при бурной поддержке ликующей церкви предлагает запретить пропаганду однополой любви не только среди несовершеннолетних (этот закон уже есть), и среди всех нас - то есть приравнять всех к несовершеннолетним (Госдума России в четверг, 27 октября, единогласно приняла в первом чтении поправки в законодательство, запрещающие "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. - Ред.).

Пропагандой в этом случае можно объявить все что угодно. Для того, чтобы этот закон пользовался народной поддержкой, его ловко смешивают с борьбой против пропаганды педофилии.

Последствия нового закона очевидны. Он превращает ЛГБТ в подпольную разветвленную секту, как при советской власти, которая получает страдальчески-героический статус государственной жертвы. Но ЛГБТ выживет несмотря ни на что. Тут дело не в Западе и не Востоке, а в разнообразии самой человеческой природы. Это знала еще Древняя Греция, но Древняя Греция, видимо, тоже входит для Думы в систему коллективного Запада.

В российском сознании тема гомосексуализма, как правило, связана с тюремными нравами, насилием и унижением. Церковь связывает однополую любовь с сатанизмом. C этим спорить или это анализировать теперь в России будет фактически запрещено. Отправляя ЛГБТ к позорному столбу, государство приговаривает себя к диктатуре произвола, которая, впрочем, в исторической практике разных стран далеко не нова.

Думский закон ставит в сложное положение всю культуру, связанную с темой однополой любви. Он усилит государственную цензуру и общественную самоцензуру. Это касается театров, кино, рекламы, блогеров, книг. Из наследия Серебряного века, живо интересовавшегося этой темой, под удар попадают, например, некоторые стихи Ахматовой, Цветаевой, Федора Сологуба. "Лолиту" Набокова снова, видимо, придется "закрыть", но по другой статье - о педофилии. Кстати, и Пушкин в иронической форме не раз писал на ту же тему - в общем ничего удивительного, если дело дойдет до воссоздания советского Главлита. Впрочем, скорее всего будут прослеживаться модные в России ХIХ века точечные удары - под раздачу попадут скорее неугодные политически "либеральные твари", как теперь модно выражаться, и прочие инакомыслящие. Государство заглянет в кровать, прежде всего, к ним. Широкие возможности для шантажа. Новое поле военных действий. Но будут, понятное дело, и полезные геи и лесбиянки - их заранее простят, но на крючок все-таки подвесят.

В России наблюдается строительство государственной идеологии. Она не предусмотрена даже новым вариантом Конституции, но кому это мешает? Это еще одна "спецопереция" с красными линиями и мутными границами добра и зла. Впрочем, ясно одно. Что наше - то хорошо, что не наше - закопать в землю. Но что такое наше? На поверхности это традиционные ценности. Но как фундамент они не годятся: очень разные, противоречат друг другу. Есть ценности Домостроя, а есть ценности загула, "веселия Руси" и народной вольницы, есть православие и - неискоренимые привычки язычества. Есть самодержавие… - вот главное в этом строительстве. Традиционные ценности - фикция, за которой скрыт вопрос несменяемой власти царя, как его ни назови. Царю нужны враги, побольше врагов, без него народ не справится с идейной заразой. А что касается изучения человеческой природы и, в частности, однополой любви, то науки и музы должны молчать, пока пушки стреляют по воле царя-пацана.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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