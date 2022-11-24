В РФ принят закон о запрете "пропаганды" ЛГБТ

Депутаты российской Госдумы (ГД) единогласно приняли в третьем чтении закон, направленный на запрет распространения материалов, по мнению властей РФ, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения". Авторами поправок стали председатель ГД Вячеслав Володин, руководители всех фракций и более 300 депутатов, сообщили в четверг, 24 ноября, в пресс-службе органа.

"Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 млн рублей (159 тыс. евро)", - заявил Володин.

Закон предполагает включение подобных сайтов в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, а также запрет продажи товаров, содержащих запрещенную властями РФ информацию.

Изменения внесли в Кодекс об админправонарушениях

В третьем чтении приняты изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Так, за нарушение запрета "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" грозит штраф от 50 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. - для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тыс. до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн - для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

За распространение среди несовершеннолетних информации, "способной вызвать у них желание сменить пол", штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. - для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

Блинкен: Россия должна отозвать законопроект и уважать права человека

Энтони Блинкен Фото: Guillermo Legaria/Getty Images

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российских законодателей отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Предлагаемое расширение российского запрета на информацию, касающуюся гомо- и бисексуалов, а также трансгендерных, интерсексуальных людей и квиров (LGBTQI+-группа), "станет еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам LGBTQI+ в России", указал он.

"Призываем российских законодателей отозвать законопроект и уважать права человека и достоинство личности", - подчеркнул Блинкен на своей странице в Twitter.

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