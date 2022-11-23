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Госдума РФФото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance
Права человекаРоссия

Запрет "пропаганды ЛГБТ" одобрен Госдумой во втором чтении

Даниил Сотников
49 мин. назад

Законопроект о запрете "пропаганды ЛГБТ" в России рассмотрят в окончательном чтении 24 ноября.

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Госдума России приняла во втором чтении поправки в законодательство, запрещающие "пропаганду" в России "нетрадиционных сексуальных отношений", трансгендерного перехода и педофилии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 23 ноября.

Поправки расширяют действующий в России с 2013 года запрет "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних на людей всех возрастов. Предполагается введение штрафов за "пропаганду" в размере до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 млн рублей для юрлиц.

За распространение среди несовершеннолетних информации, "демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения" или "способной вызвать у них желание сменить пол", предлагается штрафовать физлиц на сумму до 200 тысяч рублей, а юрлиц - до 4 млн рублей.

Уголовную ответственность за "пропаганду ЛГБТ" предложили внести отдельным законопроектом

Новые запреты распространяются практически на все сферы жизни, в том числе онлайн- и офлайн-кинотеатры, новостные агрегаторы, рекламу, социальные сети, книги и театральные постановки. В третьем и окончательном чтении Госдума планирует рассмотреть законопроект в четверг, 24 ноября, сообщает агентство "Интерфакс".

Депутаты отклонили предложение ввести уголовную ответственность за повторные нарушения запретов, но, судя по комментариям парламентариев, не отказались от этой идеи окончательно.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина пояснила, что предложенные поправки о лишении свободы за нарушение запрета на "пропаганду ЛГБТ" нужно внести отдельным законопроектом, так как они не могут быть внесены в качестве поправок. 

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