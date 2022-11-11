Госдума готовит тюремные сроки за "пропаганду ЛГБТ"

За повторное нарушение закона о "пропаганде ЛГБТ" предлагается лишать свободы на срок до 5 лет. Поправки внесены ко второму чтению законопроекта.

В Госдуме подготовили поправки к законопроекту о запрете "пропаганды ЛГБТ", предусматривающие лишение свободы за повторные нарушение. Поправки внесены ко второму чтению законопроекта, сообщает в пятницу, 11 ноября, РИА "Новости" со ссылкой на текст документа.

Лишение свободы за "пропаганду ЛГБТ" до 5 лет

Как предполагается, "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, выразившаяся в распространении информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок" при повторном нарушении будет наказываться лишением свободы сроком до одного года.

За "пропаганду" с использованием СМИ планируется ввести наказание до 2 лет лишения свободы, среди несовершеннолетних - до 3 лет, за "повторную пропаганду педофилии" - до 5 лет. Кроме того, поправки предполагают возможность исправительных или принудительных работ.

Изменения подготовлены депутатами Ниной Останиной (КПРФ) и Николаем Бурляевым (СРЗП). Ранее новый законопроекто полном запрете "ЛГБТ-пропаганды" предполагал только административную ответственность.

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