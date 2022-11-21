В Госдуме одобрили штрафы за "пропаганду смены пола"

Одобренные комитетом Госдумы поправки были внесены к законопроекту о "запрете ЛГБТ-пропаганды", который парламент принял в первом чтении.

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправку об административной ответственности за "пропаганду смены пола". Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в понедельник, 21 ноября.

Поправка была внесена председателем комитета Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном ко второму чтению законопроекта о запрете "пропаганды ЛГБТ". Депутат предложил также ввести административную ответственность за "распространение информации или совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности смены пола" или "навязывание информации о смене пола, вызывающей интерес к данной тематике".

За такие действия предлагается ввести наказание в виде административного штрафа до 100 тысяч рублей для граждан и до одного миллиона рублей для компаний.

Законопроект "о запрете ЛГБТ-пропаганды" в России

В ходе этого же заседания Госдумы комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроекты о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений". За распространение такой информации предлагается ввести штрафы до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 млн для юридических лиц.

27 октября Госдума единогласно приняла пакет законопроектов в первом чтении. Депутаты предлагают расширить действующую статью КоАП, которая посвящена "пропаганде" только среди несовершеннолетних. Статью хотят переименовать в "Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений". В КоАП добавят также статью о запрете "пропаганды педофилии".

Запреты могут распространиться практически на все сферы жизни, в том числе онлайн- и офлайн-кинотеатры, новостные агрегаторы, рекламу, социальные сети, книги и театральные постановки. "Уже на текущей неделе Госдума сможет рассмотреть пакет законов во втором и окончательном третьем чтениях", - заявил Хинштейн 21 ноября.

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