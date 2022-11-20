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Центральная площадь НовосибирскаФото: Kirill Kukhmar/TASS/dpa/picture alliance
Права человекаРоссия

В России отменили спектакль после доноса о "пропаганде ЛГБТ"

Даниил Сотников
19 мин. назад

Министерство культуры региона собиралось проверить постановку "Принцесса и людоед" после жалобы на то, что принцессу в ней играл мужчина.

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В Новосибирске "Первый театр" отменил детский спектакль "Принцесса и людоед" после доноса об "ЛГБТ-пропаганде". Об отмене сообщается на странице театра в соцсети "Вконтакте" в воскресенье, 20 ноября.

"В связи с техническими неполадками на сцене сегодняшний показ "Принцесса и Людоед" отменяется", - говорится в сообщении театра, появившемся за 20 минут до начала спектакля.

Доносы в Минкульт 

Ранее режиссер постановки Полина Кардымон рассказала, что на "Принцессу и людоеда" пожаловались в областное министерство культуры. "На спектакль буквально после первых показов написали доносы в Минкульт (говорят, дошло до губернатора). Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик! С усами!" - написала Кардымон в своем Telegram-канале (позднее пост был удален).

По ее словам, в Минкульте региона после жалобы "собирают какую-то этическую комиссию, чтобы посмотреть спектакль и понять, есть ли в этом действе "пропаганда ЛГБТ" или нет".

Реакция театра на проверку

"Творческая концепция спектакля завязана на воображении ребенка, которое в детстве позволяет играть с чем угодно и во что угодно: в зубного врача, в принцессу и людоеда, играть воображаемую музыку и так далее", - объяснили суть постановки в пресс-службе театра. В комментарии местному изданию НГС в театре указали, что в спектакле специально показано, что все дополнительные персонажи условно исполняют два друга - советские писатели Игорь Холин и Генрих Сапгир, по мотивам произведений которых поставлен спектакль.

"Актеры для того и актеры, чтобы могли играть и животных, и детей, и женщин, и богов, и богинь, и даже предметы. Какие здесь могут быть претензии?" - прокомментировал жалобу художественный руководитель "Первого театра" Павел Южаков.

"Я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли, почитать про травести, вспомнить, что в театре бабу Ягу играют обычно только актеры-мужчины, сходить в театр "Старый дом" на спектакль "Тетки" в конце концов", - написала Кардымон.

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