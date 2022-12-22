Преступления на благо России

За "осквернение георгиевской ленты" можно сесть, а за преступление во время оккупации получить награду. Построение ГУЛАГа на бумаге в России близко к завершению, считает Иван Преображенский.

Фото: Getty Images/AFP/M. Antonov

Госдума РФ пачками принимает репрессивные законы. В наступающем 2023 году россияне, нарушившие закон на оккупированных территориях Украины "в интересах" своей страны, будут от ответственности освобождены - зато посадят за карту России в международно признанных границах. За "осквернение георгиевской ленты" можно будет сесть на 5 лет, что уже не выглядит как большой срок, за диверсии - пожизненно. Такое меню предлагает россиянам Владимир Путин.

Узаконить все преступления

Российские власти решили узаконить все преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины, тем самым полностью закрывая любую возможность сотрудничества с международной юстицией или специальным трибуналом, когда и если он будет создан. Формально в проекте закона , уже принятого в первом чтении, период "освобождения от преступлений", совершенных "в интересах России", ограничивается 30 сентября. Это день никем в мире не признанной аннексии частично оккупированных украинских областей. Однако внимательное чтение документа показывает, что это ограничение условно.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Фактически российские власти выписывают, как в Средние века, индульгенцию российским преступникам, нарушившим во время войны даже российские законы. Некоторым кажется, что это касается только самых откровенных зверств вроде массовых убийств в Буче. Но в реальности это всеохватный документ, "очищающий" от любых грехов: наемничества, воровства, изнасилований. А право решать, что совершалось в интересах России, а что нет, естественно присваивает себе коллективный Кремль и лично Путин.

5 лет за "осквернение георгиевской ленты"

Воцарившееся в России "победобесие" тоже получило в нынешнем большом пакете законов свое отражение. Безусловно, один из его символов - георгиевская ленточка. Запущенную в народ к 9 мая в коммерческих целях маркетологами государственного информагентства "РИА Новости" много лет назад, сегодня ее повязывают на оградки могил и памятники.

Ну а теперь для тех, кто делает это без достаточного почтения, вводится наказание сродни оскорбления чувств верующих. За "осквернение георгиевской ленты" россиянам грозит до 3 лет, в группе - до 5 лет лишения свободы, а юрлица могут заплатить штраф от 3 млн до 5 млн рублей с конфискацией или без. До костров для еретиков эта система наказаний за святотатство еще не дошла, но задел уже создан порядочный.

Список врагов российской власти

Враги, с которыми российские власти будут бороться внутри страны, тоже четко определены в конце 2022 года на законодательном уровне. В первую очередь, это иностранные агенты, законодательство в отношении которых было предельно ужесточено, и наравне с ними - лица, которых можно условно отнести к ЛГБТ+. Литература с упоминанием этой тематики, также как фильмы и музыка в России попали под полный запрет и уже изымаются.

Право на высказывание ограничено и для иноагентов. И те, и другие таким образом лишены в России голоса. К ним добавлены "кощунники", которых начнут сажать в 2023 году, а также антивоенные активисты, которых сажают уже сейчас за "фейки" и "дискредитацию армии", а дальше могут начать проводить по закону против диверсантов, где наказание может быть вплоть до пожизненного заключения.

Причем "еретики" - явно неприкосновенный фонд для силовиков. Тут брать можно любого, так что ленточки и другие "оскорбления чувств верующих в победоносность российской армии" позволят массово прикручивать спецслужбам и полиции новые звездочки на погоны.

Пакет законов для подавления общества

Подавление общества - это явно не вынужденный, а сознательно выбранный властями России путь, на который они возвращаются каждый раз, когда у них появляются свободное время и силы. Собственно, это Владимир Путин и сказал публично, выступая 20 декабря в так называемый "день чекиста". У и нас нет оснований ему не верить.

Сажать точно будут и очень массово. Пока неизвестно разве что решение по смертной казни. Хорошая новость в том, что с 1 января 2023 года ее уже точно ввести не успеют.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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