Госдума приняла законопроект о пожизненном сроке за диверсии

Пожизненное заключение будет грозить за создание диверсионной группы и прохождение обучения для совершения диверсии. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой в окончательном чтении.

Российская Госдума на фоне продолжающейся войны против Украины приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсионную деятельность. "За склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного", - говорится в сообщении , выложенном на сайте нижней палаты российского парламента в среду, 21 декабря.

Пожизненное заключение будет также грозить за создание диверсионного сообщества и прохождение обучения для совершения диверсии. За участие в диверсионном сообществе суд сможет назначить до 10 лет лишения свободы, а за "пособничество в совершении диверсии" - от 10 до 20 лет.

Детище всех парламентских фракций

Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря. Его авторы - председатель Госдумы Вячеслав Володин, все депутаты от фракции "Единая Россия", глава КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и глава "Новых людей" Алексей Нечаев. 14 декабря законопроект был принят в первом чтении.

Володин тогда назвал это "принципиально важным шагом, необходимым для защиты страны", поскольку Россия в настоящее время ведет войну против Украины, принимает беженцев и остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан. "Наказание для диверсантов будет максимально жестким", - пообещал Вячеслав Володин.

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