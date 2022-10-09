В ФРГ проверят причастность РФ к диверсии на железной дороге

Председатель комитета бундестага по делам Европы Хофрайтер полагает, что атака на "Северные потоки" и повреждения инфраструктуры железной дороги могут быть "предупредительным выстрелом" за поддержку ФРГ Украины.

Председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) не исключил, что за повреждением инфраструктуры на немецкой железной дороге стоит Россия. "Чтобы провернуть это, нужно точно знать систему связи на железных дорогах. Вопрос в том, имеем ли мы дело с диверсией со стороны иностранных держав?" - заявил политик и эксперт по транспорту изданиям Funke Mediengruppe в воскресенье, 9 октября.

Хофрайтер напомнил об атаках на трубопроводы "Северных потоков", в которых, по его мнению, "след ведет в Кремль". "И мы не можем исключить, что за нападением на железную дорогу также стоит Россия. Возможно, оба (происшествия. - Ред.) были предупредительными выстрелами, потому что мы поддерживаем Украину", - полагает он.

Тем временем расследованием случившихся накануне повреждений инфраструктуры на железных дорогах на севере Германии занялись подразделения охраны государства в структуре уголовной полиции. "Нельзя исключить политическую подоплеку", - заявила представительница берлинского управления уголовной полиции. Пока, по ее словам, признаков терроризма или причастности иностранных государств выявить не удалось, в противном случае к расследованию подключились бы Федеральное ведомство уголовной полиции и Федеральная прокуратура.

"Преднамеренный и бессмысленный поступок"

Повреждения инфраструктуры в Берлине и Херне (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) практически полностью парализовали железнодорожное движение на севере Германии на несколько часов 8 октября. В результате возникли нарушения в работе коммуникационной системы GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail), обеспечивающей связь между центрами управления, которые контролируют движение составов, и поездами.

Днем 9 октября, по данным концерна Deutsche Bahn, железная дорога работала в нормальном режиме. Как в самом концерне, так и в федеральном министерстве транспорта исключили возможность обычной технической неисправности. "Мы знаем, что кабели были преднамеренно перерезаны в двух разных местах в Германии. Совершенно ясно, что это был преднамеренный и бессмысленный поступок", - заявил министр транспорта Фолькер Виссинг (Volker Wissing).

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