Стресс-тест для железных дорог: Берлин даст приоритет поездам с энергоносителями

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Чтобы обеспечить промышленность энергоносителями, правительство ФРГ намерено дать грузовым поездам приоритет перед пассажирскими. Но железнодорожная инфраструктура не готова к таким нагрузкам.
Пассажирским поездам в Германии вскоре, вероятно, придется пропускать товарные составы, везущие уголь. Таковы планы федерального правительства на случай обострения энергетического кризиса в стране. И более чем вероятно, что они будут реализованы - ведь проблемы с поставками топлива для промышленности и электростанций растут.
Ситуация серьезная: из-за засухи на ключевых водных артериях, таких как Рейн, наблюдается резкое снижение уровня воды, а это неизбежно ведет к тому, что грузовые суда, чрезвычайно важные в общей системе транспортировки энергоносителей, из-за малых глубин могут перевозить лишь часть обычного груза.
Проблема в том, что грузоперевозки, осуществляемые обычно по Рейну, не могут быть в том же объеме перенесены на железную дорогу. Это связано с тем, что немецкая железнодорожная сеть сегодня загружена больше, чем когда-либо прежде. Ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре, которая пребывала в запустении около трех десятилетий, и увеличение числа пассажиров, путешествующих по льготному проездному билету, вызывают серьезный стресс: не только у клиентов и сотрудников железной дороги, но и у самой железнодорожной сети.
60 процентов немецких поездов дальнего следования не приходят вовремя, хотя Deutsche Bahn больше не считает задержки до шести минут опозданием. Немного лучше обстоят дела на местных линиях, где почти 90 процентов региональных поездов ходят по расписанию. Товарные поезда также не отличаются пунктуальностью и надежностью.
Энергетический кризис значительно обострился в последнее время из-за сокращения поставок газа из России и санкций против режима Путина. Кроме того, сухое и жаркое лето привело к маловодью в Рейне и на других важных водных артериях, так что немецкие власти теперь могут надеяться только на дождь. Однако Фолькер Виссинг (Volker Wissing) из министерства транспорта и инфраструктуры и его коллега, министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) могут добиться того, чтобы на железной дороге сигналы для товарных поездов с энергоносителями были переключены на зеленый цвет. Это именно то, что сейчас прорабатывается в Берлине.
"Цель - обеспечить работу электростанций, нефтеперерабатывающих заводов, электросетей и других жизненно важных предприятий", - говорится в документе федеральных министерств экономики и транспорта, который был распространен в минувшие выходные. Для того чтобы уголь продолжал поступать на электростанции и нефтеперерабатывающие заводы, правительство хочет в течение шести месяцев отдавать приоритет перевозкам энергоносителей по железной дороге.
Лидер рынка железнодорожных перевозок, государственная компания Deutsche Bahn, выводит на рельсы 50 грузовых поездов в неделю, каждый из которых перевозит 3000 тонн угля. Звучит впечатляюще? Но это не так. Согласно исследованию информационного агентства DPA, одна только крупная угольная электростанция, такая как в Гельзенкирхен-Шольвене, при полной нагрузке сжигает 20 000 тонн угля в день. Впрочем, преимущество этого энергоносителя заключается в том, что уголь для электростанций и заводов можно складировать - и его не нужно доставлять "точно в срок" к месту назначения.
В перевозках нефти и газа доминируют частные конкуренты Deutsche Bahn, объединенные в союз под названием Сеть европейских железных дорог (NEE). Заместитель управляющего директора ассоциации, Неле Вессельн (Neele Wesseln), скептически относится к планам федерального правительства. В конце концов, товарные поезда уже сегодня могут получать приоритет, но при условии доплаты за экспресс-перевозки.
В другом отраслевом союзе грузоперевозчиков - Die Güterbahnen - тоже не в восторге от планов правительства. "Звучит неплохо, но может оказаться абсолютно нереализуемой идеей. Хаоса на железной дороге уже достаточно", - заявил его представитель Петер Вестенбергер (Peter Westenberger). Он призвал к "обстоятельному обсуждению вместо громких заявлений".
Само собой разумеется, что представители организаций, защищающих права пассажиров, выступают против предоставления приоритета поездам, перевозящим уголь, нефть или газ. "Ни один поезд местного или дальнего следования не должен быть отменен ради грузовых перевозок", - потребовал Детлеф Нойс (Detlef Neuß), председатель ассоциации пассажиров Pro Bahn. По его словам, хаос, вызванный распространением этим летом льготных проездных билетов по 9 евро, сделал серьезные проблемы немецких железных дорог очевидными для всех.
"В последние три десятилетия мы спали, когда дело доходило до расширения железнодорожной сети, и даже преступно разрушали инфраструктуру. Еще большие задержки заставят людей покинуть поезда и вернуться в свои автомобили, - цитирует Нойса агентство dpa. - Это именно то, чего мы не хотим".
Согласно планам правительства, в целом следует избегать задержек для пассажиров, даже если в некоторых случаях пассажирский транспорт и должен будет ждать, подчеркивает министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг. Как надеется Deutsche Bahn, когда в конце августа истечет срок действия кампании по продаже проездных за 9 евро, пассажиропоток может снизиться. Кроме того, еще не исчерпаны все возможности для удлинения грузовых поездов или увеличения числа поездов в ночное время, пояснили представители отрасли.
Однако в удлинении товарных поездов есть одна загвоздка: вагоны в дефиците по всей Европе. Пока ни Deutsche Bahn, ни его частные конкуренты не отмечают роста спроса на перевозки энергоносителей. "Постановление о приоритете для поездов с энергоносителями является разумной мерой предосторожности со стороны федерального правительства, - заявила компания Deutsche Bahn. - Но пока неясно, придется ли его вообще применять".
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