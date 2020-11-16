Как немецкие поезда экономят энергию

Каждый автоводитель знает: чем выше скорость, тем больше затраты на топливо. Именно поэтому многие стараются не давить лишний раз на педаль газа и ехать на равномерной скорости. Энергоэффективные методы вождения применяют и немецкие железнодорожники. Они уверяют, что без ущерба для пунктуальности.

Энергосберегающее вождение на немецких железных дорогах уже много лет является предметом обучения персонала и правилом в повседневной практике. По словам представителя немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn, поддержку машинистам оказывает компьютерная система ADAS, установленная в кабинах локомотивов. Специальные алгоритмы помогают сокращать потребление энергии во время движения поездов, предоставляя конкретные рекомендации по вождению на определенных участках маршрута.

Трюки машинистов

Машинисты могут сэкономить до десяти процентов энергии, не нарушая графика движения. Да, немецкие поезда часто опаздывают по множеству причин, но энергосберегающее вождение к ним не относится, уверяют в Deutsche Bahn. "На маршруте Мюнхен-Гамбург экономия составляет до 1300 киловатт-часов - столько электроэнергии в среднем расходует семья из одного человека за целый год", - говорит представитель концерна в интервью информационному агентству dpa.

Машинист скорого поезда ICE3 Феликс Майер экономит электроэнергию во время езды

"Невероятно: когда до Кельна остается 50 километров, я могу позволить поезду катиться по инерции", - делится опытом машинист Феликс Майер (Felix Mayer), который водит поезд дальнего следования ICE на высокоскоростной линии Франкфурт-на-Майне - Кельн. Он прибавляет скорость лишь в том случае, если необходимо наверстать опоздание. Такая же ситуация наблюдается и на маршруте Штутгарт-Мангейм: машинист может проехать последние 50 километров до пункта назначения с максимальной экономией электроэнергии.

Расход энергии под контролем

У Феликса Майера, как и у многих его коллег, есть технические средства в виде системы помощи водителю. Кроме того счетчики электроэнергии регистрируют не только ее потребление, но и рекуперацию, то есть возвращение части энергии для повторного использования во время маршрута. Каждый месяц машинист получает информацию о том, сколько энергии необходимо для движения состава.

Правила экономичного использования топлива распространяются не только на поезда дальнего следования и грузовые составы, но и на региональные электрички. Например, DB Regio, дочерняя компания Deutsche Bahn, за два года сэкономила 240 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что соответствует энергопотреблению города среднего размера за тот же период.

"По существу, электричка (S-Bahn) тоже может экономить энергию, если быстро разгоняться, возвращать как можно больше энергии обратно в электрическую сеть при торможении или позволять поезду в определенных местах катиться по инерции", - объясняет представитель транспортного предприятия S-Bahn Rhein-Mein во Франкфурте-на-Майне. Все машинисты, включая водителей городского или пригородного транспорта, осваивают способы "зеленого" вождения во время профобучения, а затем на регулярных тренингах.

Курс на климатическую нейтральность

Концерн Deutsche Bahn ставит перед собой цель достичь климатической нейтральности к 2050 году. Энергоэффективное вождение - часть стратегии. В электропоездах DB Regio счетчики электроенергии используются уже с 2002 года. Два года назад измерительные системы также установили в дизель-поездах, что должно помочь значительно снизить потребление топлива. Deutsche Bahn ожидает, что это приведет к потенциальной экономии около 11,5 миллионов литров дизеля в год и, таким образом, к сокращению выбросов углекислого газа более чем на 30 тысяч тонн.

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