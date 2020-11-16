 Как немецкие поезда экономят энергию | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Как немецкие поезда экономят энергию

Оказывать услуги пассажирам и заботиться об экологии, - машинистов поездов Deutsche Bahn обучают специальной технике "зеленого" вождения.

Скорый поезд Deutsche Bahn - ICE3

Каждый автоводитель знает: чем выше скорость, тем больше затраты на топливо. Именно поэтому многие стараются не давить лишний раз на педаль газа и ехать на равномерной скорости. Энергоэффективные методы вождения применяют и немецкие железнодорожники. Они уверяют, что без ущерба для пунктуальности.

Энергосберегающее вождение на немецких железных дорогах уже много лет является предметом обучения персонала и правилом в повседневной практике. По словам представителя немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn, поддержку машинистам оказывает компьютерная система ADAS, установленная в кабинах локомотивов. Специальные алгоритмы помогают сокращать потребление энергии во время движения поездов, предоставляя конкретные рекомендации по вождению на определенных участках маршрута.

Трюки машинистов

Машинисты могут сэкономить до десяти процентов энергии, не нарушая графика движения. Да, немецкие поезда часто опаздывают по множеству причин, но энергосберегающее вождение к ним не относится, уверяют в Deutsche Bahn. "На маршруте Мюнхен-Гамбург экономия составляет до 1300 киловатт-часов - столько электроэнергии в среднем расходует семья из одного человека за целый год", - говорит представитель концерна в интервью информационному агентству dpa.

Машинист скорого поезда ICE3 Феликс Майер

Машинист скорого поезда ICE3 Феликс Майер экономит электроэнергию во время езды

"Невероятно: когда до Кельна остается 50 километров, я могу позволить поезду катиться по инерции", - делится опытом машинист Феликс Майер (Felix Mayer), который водит поезд дальнего следования ICE на высокоскоростной линии Франкфурт-на-Майне - Кельн. Он прибавляет скорость лишь в том случае, если необходимо наверстать опоздание. Такая же ситуация наблюдается и на маршруте Штутгарт-Мангейм: машинист может проехать последние 50 километров до пункта назначения с максимальной экономией электроэнергии.

Расход энергии под контролем

У Феликса Майера, как и у многих его коллег, есть технические средства в виде системы помощи водителю. Кроме того счетчики электроэнергии регистрируют не только ее потребление, но и рекуперацию, то есть возвращение части энергии для повторного использования во время маршрута. Каждый месяц машинист получает информацию о том, сколько энергии необходимо для движения состава.

Правила экономичного использования топлива распространяются не только на поезда дальнего следования и грузовые составы, но и на региональные электрички. Например, DB Regio, дочерняя компания Deutsche Bahn, за два года сэкономила 240 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что соответствует энергопотреблению города среднего размера за тот же период.

"По существу, электричка (S-Bahn) тоже может экономить энергию, если быстро разгоняться, возвращать как можно больше энергии обратно в электрическую сеть при торможении или позволять поезду в определенных местах катиться по инерции", - объясняет представитель транспортного предприятия S-Bahn Rhein-Mein во Франкфурте-на-Майне. Все машинисты, включая водителей городского или пригородного транспорта, осваивают способы "зеленого" вождения во время профобучения, а затем на регулярных тренингах.

Курс на климатическую нейтральность

Концерн Deutsche Bahn ставит перед собой цель достичь климатической нейтральности к 2050 году. Энергоэффективное вождение - часть стратегии. В электропоездах DB Regio счетчики электроенергии используются уже с 2002 года. Два года назад измерительные системы также установили в дизель-поездах, что должно помочь значительно снизить потребление топлива. Deutsche Bahn ожидает, что это приведет к потенциальной экономии около 11,5 миллионов литров дизеля в год и, таким образом, к сокращению выбросов углекислого газа более чем на 30 тысяч тонн.

Смотрите также:
Какой электротранспорт предпочитают немцы

  • Электросамокаты

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электросамокаты

    С середины июня в Германии официально разрешено пользоваться электроскутерами. Водить такие электросамокаты можно с 14 лет. Специальные водительские права не нужны. Ношение шлема не обязательно, но настоятельно рекомендуется. Ездить на самокатах с электроприводом можно только по велодорожкам, а если их нет, - по проезжей части.

  • Электровелосипеды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электровелосипеды

    Сейчас четвертая часть всех покупаемых в Германии велосипедов - это е-байки, то есть велосипеды с электроприводом. В 2018 году в ФРГ продано рекордное их количество: 980 тысяч. Наличие электродвигателя позволяет передвигаться на них быстро и без особых физических усилий - в том числе, и в гору. Поэтому на е-байки все чаще садятся и пожилые люди.

  • Электромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электромобили

    Транспортные средства с электроприводом экологичны. Автомобильный двигатель работает от аккумуляторной батареи, которую заряжают от электросети. Зарядные станции для электроавтомобилей стали элементом городской инфраструктуры. В Германии их около 17400. А число зарегистрированных в ФРГ электроавтомобилей составило в 2018 году около 83,2 тысяч.

  • Е-микромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-микромобили

    Микроэлектроавтомобили вроде этой модели, представленной на недавней выставке "micromobility expo" в Ганновере, называют машиной будущего. Для города это идеальный вид транспорта. Благодаря компактности "малышей" для них легко найти парковку.

  • Электроавтобусы

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электроавтобусы

    В Берлине, Кельне и многих других городах электроавтобусы уже стали привычным явлением. А, например, в Бонне, бывшей столице ФРГ, решили к 2030 году полностью перейти на электроавтобусы. Воздух в городе станет чище, а на улицах станет тише.

  • Сегвеи

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Сегвеи

    В Германии этими самобалансирующимися двухколесными электросамокатами-сегвеями (их называют также одноосными электророллерами) пользуются даже полицейские. Управлять сегвеем предельно просто: вставил электронный ключ, встал на площадку - и поехал, сохраняя баланс. Кататься на таком самокате в ФРГ можно с 15 лет и при наличии, как минимум, прав на вождение мопеда.

  • Ховерборды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Ховерборды

    Это устройство с электроприводом напоминает скейтборд. Управляют им с помощью тела. Правда, пока ездить на таких самобалансирующихся досках в Германии можно только во внутренних дворах и на закрытых площадках. Передвигаться на них по улицам строго запрещено.

  • Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Мотоцикл должен реветь, словно зверь? Как бы не так: в тренде теперь тихие мотоциклы и мотороллеры с электроприводом. Число зарегистрированных в Германии электрических и гибридных мотоциклов и мотороллеров составило в прошлом году около 9 тысяч. Как показывают опросы, о приобретении е-мотоцикла уже подумывают без малого 19 процентов заядлых мотоциклистов.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Как немецкие железнодорожники готовятся к ураганам (фото)

Эти фотографии иллюстрируют, как немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn готовится к ураганам и другой непогоде.  

"Стыдно летать": поезда заменят самолеты в Германии?

Жители Германии все чаще путешествуют по железной дороге - не в последнюю очередь из соображений экологии. Однако поезда Deutsche Bahn не всегда отличаются комфортом и пунктуальностью.  

Умное метро советует, в какой вагон лучше сесть (фото)

Берлинская пассажирская компания BVG начинает новый технический эксперимент. Теперь пассажиры метро смогут заранее узнать, в каком из вагонов приходящего поезда больше свободных мест.  

В Германии бундесрат принял климатический пакет

Меры властей ФРГ по защите климата предусматривают снижение НДС на железнодорожные билеты и появление взносов за выбросы CO2 для транспортных компаний и жилищного сектора.  

На улицы Берлина вышел 100-й электрический автобус (фото)

Полностью перейти на безэмиссионные автобусы городская транспортная компания Берлина BVG намерена в 2030 году.  

Чилить, пиво, шашлычок! или Смешные объявления на железной дороге

Многие проводники и машинисты немецких поездов, а также сотрудники вокзальных диспетчерских могли бы смело идти работать юмористами и сатириками.  

В Германии ждут квалифицированных железнодорожников из-за рубежа

DW выяснила, могут ли выпускники из России и стран СНГ устроиться на работу в немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn.  

Европейцы скупают велосипеды, страны ЕС помогают деньгами

Транспортным средством, бесспорно выигравшим от страха заразиться COVID-19, стали обычные и электрические велосипеды. Их покупку стимулируют и субсидиями, и льготными условиями.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Поезда будущего: как в Германии тестируют составы на водородном топливе  

За что в Берлине ругают электросамокаты  

Прокат велосипедов в Германии: как это работает  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW