 Как немецкие железнодорожники готовятся к ураганам (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 09.11.2020

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По Германии

Как немецкие железнодорожники готовятся к ураганам (фото)

Эти фотографии иллюстрируют, как немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn готовится к ураганам и другой непогоде.

Грузовой вертолет в небе над Гессеном

Баунаталь • Деревья или большие ветки, падающие на железнодорожные пути и провода во время ураганов, снегопадов или просто в результате сильных порывов ветра, достаточно часто приводят к остановкам движения поездов в Германии. Одна из главных причин - увеличение количества больных и слабых деревьев из-за изменения земного климата. Да и сильные ураганы стали случаться чаще.

Вертолет-лесовоз

Чтобы избежать возникновения таких ситуаций, немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn два года назад существенно увеличил расходы на выявление и вырубку деревьев, представляющих потенциальную опасность. Эти фотографии были сделаны на прошлой неделе в федеральной земле Гессен, где для их вывоза из труднодоступных мест используется специальный грузовой вертолет.

Вывозка деревьев с помощью грузового вертолета в Гессене
Вывозка деревьев с помощью грузового вертолета в Гессене
Вывозка деревьев с помощью грузового вертолета в Гессене

Лесорубы-железнодорожники

Как сообщает информационное агентство dpa, сейчас руководство концерна сообщило о первых позитивных результатах. Количество таких происшествий уже уменьшилось примерно на четверть и составило в прошлом году около 900 случаев (2018 год - 1200). Сейчас ежегодно концерн вырубает вдоль своих путей около 30 тысяч больных или мертвых деревьев. Для выполнения этих работ было дополнительно нанято 400 сотрудников.

Общая протяженность железнодорожной сети Deutsche Bahn в Германии составляет около 34 тысяч километров. Больная часть из них проходит вдоль лесов или территорий, на которых растут деревья.

Смотрите также: 

  • Дрезден

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Дрезден

    В ночь на понедельник, 10 февраля 2020 года, над Германией бушевал ураган "Забине". На большей части страны действовало максимальное штормовое предупреждение, из-за чего было остановлено движение поездов дальнего следования и отменены многие авиарейсы. Эта фотография была сделана ранним утром в столице Саксонии Дрездене.

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Трудно поверить, но водитель и пассажир этого автомобиля, на который во время урагана "Забине" упало дерево в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (Северный Рейн - Вестфалия), смогли сами выбраться из машины и получили лишь легкие травмы.

  • Лохум

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Лохум

    Дерево, упавшее на дорогу в окрестностях Лохума (Рейнланд-Пфальц).

  • Кельн

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Кельн

    Перед ураганом "Забине" вокруг Кельнского собора заранее были установлены временные ограждения и предупредительные таблички "Осторожно, возможно падение каменных обломков" (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Броккен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Броккен

    Туристы из баварского Кобурга на вершине горы Броккен в Гарце (Саксония-Анхальт).

  • Броккен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Броккен

    Скорость ветра на Броккене - 166 километров в час.

  • Гамбург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Дерево, упавшее на легковой автомобиль на парковке в Гамбурге.

  • Вильгельмсхафен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Вильгельмсхафен

    В такую погоду хорошие собаки хозяина на улицу не выгонят, однако эти псы явно не считают ураган "Забине" достаточным поводом, чтобы весь день сидеть дома в Вильгельмсхафене, где также сделана следующая фотография...

  • Вильгельмсхафен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Вильгельмсхафен

    Портовый город Вильгельмсхафен (Нижняя Саксония) на Северном море.

  • Остров Пёль

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Тиммендорф

    Тиммендорф на острове Пёль в Балтийском море (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Гамбург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Жилой дом в гамбургском районе Бланкенезе, получивший повреждения в результате падения дерева.

  • Гёттинген

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гёттинген

    "Из-за непогоды движение поездов дальнего следования остановлено на всей территории Федеративной Республики". Информационное табло на вокзале в Гёттингене (Нижняя Саксония). В некоторых регионах Германии также приостановили движение местных поездов и электричек.

  • Ганновер

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Ганновер

    Пункт питания для пассажиров, вынужденных пережидать ураган "Забине" на вокзале в Ганновере (Нижняя Саксония).

  • Гамбурге

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Поезд ICE для пассажиров железной дороги, застрявших на вокзале в Гамбурге. Многие ночевали в таких специальных поездах.

  • Кельн

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Кельн

    Один из пассажиров, ночевавших в поезде на вокзале в Кельне (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Зенде

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Зенде

    Окрестности Ганновера во время урагана "Забине". Ветроэнергетическая установка около города Зенде (Нижняя Саксония).

  • Берлин

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Берлин

    Обрушившиеся строительные леса на улице Софиенштрассе в Берлине.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Франкфурт-на-Майне

    Исландские лошади во Франкфурте-на-Майне (Гессен).

  • Харзум

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Харзум

    Эта ветряная мельница 1894 года в Харзуме (Нижняя Саксония) видела на своем веку много ураганов. Повреждений во время нынешнего она не получила.

  • Магдебург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Магдебург

    Раннее утро на Эльбе после ненастной ночи в Магдебурге (Саксония-Анхальт).

    Автор: Максим Нелюбин


  • Гамбург

    Германия после урагана ''Забине''

    Гамбург

    Ураган "Забине" принес в Германию не только сильный ветер, но и обильные дожди, кое-где также выпал снег. На этой фотографии - Эльбская филармония в Гамбурге.

  • Гамбург

    Германия после урагана ''Забине''

    Гамбург

    В результате штормового нагона воды в Гамбурге под воду ушел "Рыбный рынок".

  • Дюссельдорфе

    Германия после урагана ''Забине''

    Дюссельдорф

    В Дюссельдорфе и некоторых других местах во время урагана выпал град.

  • Аммерзе

    Германия после урагана ''Забине''

    Аммерзе

    На озере Аммерзе в Баварии. Сильный ветер - подходящая погода для кайтсерфинга.

  • Гарц

    Германия после урагана ''Забине''

    Гарц

    Эта фотография сделана после урагана "Забине" в Гарце, где деревья упали на полотно узкоколейной дороги, ведущей на вершину горы Броккен.

  • Франкфурт-на-Майне

    Германия после урагана ''Забине''

    Франкфурт-на-Майне

    Строительный кран, упавший во время урагана на крышу Франкфуртского собора.

  • Ландсхут

    Германия после урагана ''Забине''

    Ландсхут

    Еще одна пострадавшая церковь - в баварском Ландсхуте.

  • Эпштайн

    Германия после урагана ''Забине''

    Эпштайн

    Дерево, упавшее на автомобиль в окрестностях гессенского города Эпштайна. Водитель смог выбраться из машины только при помощи спасателей.

  • Вангероге

    Германия после урагана ''Забине''

    Вангероге

    На острове Вангероге, расположенном в Северном море перед побережьем Нижней Саксонии, в результате шторма смыло часть песчаного пляжа.

  • Бремерхафен

    Германия после урагана ''Забине''

    Бремерхафен

    Дамба в порту Бремерхафена.

  • Мюлаккер

    Германия после урагана ''Забине''

    Мюлаккер

    Последствия урагана в окрестностях города Мюлаккера в Баден-Вюртемберге.

  • Гессен

    Германия после урагана ''Забине''

    Гессен

    Хотя ураган закончился, от прогулок в лесу в ближайшие две недели рекомендуется воздержаться из-за опасности падения надломленных веток и деревьев. Осторожность следует соблюдать в любом случае.

  • Вильгельмсхафен

    Германия после урагана ''Забине''

    Вильгельмсхафен

    Неспокойное море в портовом городе Вильгельмсхафене.

  • Вильгельмсхафен

    Германия после урагана ''Забине''

    Вильгельмсхафен

    После урагана можно вдоволь погулять по лужам.

  • Дортмунд

    Германия после урагана ''Забине''

    Дортмунд

    Во время урагана в небе можно было увидеть намного меньше самолетов, чем обычно. Эта фотография была сделана в Дортмунде.

  • Дрезден

    Германия после урагана ''Забине''

    Дрезден

    Дождливый вечер во время урагана "Забине" в столице Саксонии Дрездене.

  • Кельн

    Германия после урагана ''Забине''

    Кельн

    Радуга в небе над Кельном после урагана "Забине".

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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