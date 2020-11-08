Как немецкие железнодорожники готовятся к ураганам (фото)

Баунаталь • Деревья или большие ветки, падающие на железнодорожные пути и провода во время ураганов, снегопадов или просто в результате сильных порывов ветра, достаточно часто приводят к остановкам движения поездов в Германии. Одна из главных причин - увеличение количества больных и слабых деревьев из-за изменения земного климата. Да и сильные ураганы стали случаться чаще.
Вертолет-лесовоз
Чтобы избежать возникновения таких ситуаций, немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn два года назад существенно увеличил расходы на выявление и вырубку деревьев, представляющих потенциальную опасность. Эти фотографии были сделаны на прошлой неделе в федеральной земле Гессен, где для их вывоза из труднодоступных мест используется специальный грузовой вертолет.
Лесорубы-железнодорожники
Как сообщает информационное агентство dpa, сейчас руководство концерна сообщило о первых позитивных результатах. Количество таких происшествий уже уменьшилось примерно на четверть и составило в прошлом году около 900 случаев (2018 год - 1200). Сейчас ежегодно концерн вырубает вдоль своих путей около 30 тысяч больных или мертвых деревьев. Для выполнения этих работ было дополнительно нанято 400 сотрудников.
Общая протяженность железнодорожной сети Deutsche Bahn в Германии составляет около 34 тысяч километров. Больная часть из них проходит вдоль лесов или территорий, на которых растут деревья.
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Автор: Максим Нелюбин
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Автор: Максим Нелюбин