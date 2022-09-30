Диверсия на "Северных потоках" - новый шантаж со стороны РФ?

Сеть полна конспирологией о том, кто стоит за диверсией на обоих "Северных потоках". Но реальную выгоду от аварии, по крайней мере косвенно, получает лишь Москва, считает Миодраг Шорич.

Пятна газа на месте утечек из газопровода "Северный поток", 27 сентября 2022 года Фото: 2022 Planet Labs PBC/handout/AFP

Кремль с возмущением отвергает обвинения в том, что Россия стоит за диверсией на трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. Но точно так же Владимир Путин утверждал, что Россия не начинала войну в Украине. Или что его страна не атакует гражданские объекты в Украине.

Путин также называл "полным бредом" обвинения в том, что Москва использует поставки газа в качестве оружия. И перед нападением на Украину Путин и его министр иностранных дел Лавров отвергали любые разговоры об этом как злонамеренные спекуляции. В наши дни они утверждают, что на фиктивных "референдумах" в восточной Украине все высказались за присоединение к России. Список лжи Кремля можно продолжить.

Где самообладание России?

Когда российское правительство сегодня отрицает какую-либо ответственность за "инциденты" в Балтийском море на обоих "Северных потоках", никто не должен и не будет воспринимать это всерьез. Эти люди уже давно утратили последние остатки доверия. Все, что осталось, - это страх потерять власть, перспектива проиграть войну против Украины и быть привлеченным к ответственности за собственные преступления. Страх, который проявляется в истерических криках и диких угрозах Западу. Если Россия так уверена в своей победе над цивилизованным миром, то где же ее самообладание?

Миодраг Шорич

На поле боя все идет не так, как планировал Кремль. Наоборот. Небольшая, по сравнению с российской, но высокомотивированная украинская армия выставила на посмешище военную машину Москвы. Весь мир - включая Китай - наблюдает за этим.

Уже одно это нанесло непоправимый ущерб авторитету России: если украинские солдаты уже превосходят российских военных, то насколько это же справедливо для Китая, Турции или многих других стран? Давнее стремление Путина к тому, чтобы его воспринимали наравне с США, по крайней мере в военном отношении, растворилось в воздухе на востоке Украины.

Кому это выгодно?

Пройдут недели, прежде чем мы узнаем больше о подоплеке диверсии на газопроводах в Балтийском море. Сейчас мы можем только строить догадки. Кто выигрывает от случишегося? Однозначно - не Европа. Но и не США. Потому что с нападением Путина на Украину американцы достигли своей цели: агрессия России превратила газопровод "Северный поток - 2" из предмета трансатлантических разногласий в стальной лом на дне моря.

Тем временем европейцы делают все возможное, чтобы сократить поставки сырья из России - по возможности до нуля. И добьются успеха. Одно можно сказать наверняка: они заплатят за это высокую экономическую цену, их благосостояние будет снижаться, но они смогут это пережить.

России не производит ничего, на что есть спрос на рынке

Для Москвы ситуация выглядит еще хуже. Россия живет за счет продажи природных ресурсов - особенно в Европу, куда проложена сеть трубопроводов. На что жить россиянам, если Западу больше не нужны нефть, газ, золото, никель и другое сырье - даже если оно дешевле, чем на мировом рынке? Россия не производит ничего, что она могла бы продать за границу. Правительство Путина потратило 20 лет на то, чтобы доказать, что оно не может модернизировать экономику своей страны.

После этой зимы экономические перспективы России безрадостны: Европа будет покупать СПГ у США, Норвегии, Катара и других стран. В Северной Африке и у арабских государств (Персидского залива. - Ред.) много нефти. Объявленная Москвой переориентация на азиатские рынки займет десятилетия. Не нужно быть великим пророком, чтобы предсказать, что и эта цель российского руководства не более чем мираж.

Шантаж как выход из положения

Что же делать? Вновь пытаться шантажировать Запад! Теперь Россия, предположительно, атаковала свои собственные газопроводы. Но послание Европе таково: в следующий раз это могут быть другие: от Норвегии до Польши, от Африки до Италии - российские подводные лодки могут нанести удар где угодно!

В конце концов, Запад не должен и не позволит шантажировать себя. НАТО не беззащитна. Необходимость защиты критически важной инфраструктуры - еще одна причина для резкого увеличения оборонных бюджетов западных стран. А также для того, чтобы их военные корабли и подводные лодки могли демонстрировать более сильное присутствие в Северной Атлантике, в Балтийском и Черном морях.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

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