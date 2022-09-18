ЕС требует трибунала по военным преступлениям в Украине

Чехия как действующий председатель Совета ЕС призвала создать международный трибунал по военным преступлениям на территории Украины. "Россия оставила после себя братские могилы с сотнями расстрелянных и замученных людей в районе Изюма. В 21-м веке такие нападения на гражданское население немыслимы и отвратительны. Мы не должны игнорировать их. Мы добиваемся наказания всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала для наказания преступления под названием агрессия", - написал глава МИД Чехии Ян Липавский в своем микроблоге в Twitter в субботу, 17 сентября.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) также призвала к созданию международного трибунала. "Эти ужасные преступления обязательно должны быть расследованы - лучше всего экспертами ООН. Международные следователи должны как можно скорее получить доступ для сбора улик. Виновные должны быть отданы под суд", - заявила она в интервью изданиям группы Funke.

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении к народу вечером 17 сентября сообщил, что в Харьковской областипосле отступления российской армии обнаружено более десяти пыточных камер и оборудование для пыток электрошоком. По данным украинского следствия, в районе Изюма найдено около 450 могил с телами людей, замученных перед смертью. У некоторых связаны руки за спиной. Зеленский сравнил Изюм с Бучей и Мариуполем, которые уже стали символами военных преступлений России в Украине.

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