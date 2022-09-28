Авария на "Северных потоках": все указывает на диверсию

В Евросоюзе и России склоняются к тому, что причиной недавнего выхода из строя, как минимум, трех из четырех ниток обоих "Северных потоков" была диверсия. Но кто может стоять за ней?

Береговая охрана Швеции обнаружила еще одно - четвертое - место утечки газа из поврежденных трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", сообщила газета Svenska Dagbladet в четверг, 29 сентября. "Две утечки из четырех находятся в исключительной экономической зоне Швеции", - рассказал газете представитель береговой охраны. Еще два места прорыва расположены в исключительной экономической зоне Дании.

О новом месте утечке, оно выявлено на "Северном потоке - 2", не было известно с самого начала. "Облако пузырьков газа не было видно на радарах, потому что оно меньше, чем в местах других утечек. Береговая охрана увидела его, когда исследовала район на судне и на самолете", - заявила представитель Морской администрации Швеции. Таким образом, похоже, что из строя выведены все четыре нитки обоих трубопроводов, построенных для экспорта газа из Россию в Германию.

В Евросоюзе и РФ склоняются к тому, что случившееся - акт саботажа. Кому он выгоден и кто его мог совершить?

Что уже известно

"Катастрофой с точки зрения климатической политики" назвал прорыв магистралей на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" эксперт по энергетической безопасности из университета Бонна, доктор Франк Умбах (Frank Umbach). Пока газ продолжает вытекать из поврежденных труб, проложенных по дну Балтийского моря, Датское морское управление установило в районе масштабной аварии запретную зону радиусом в 5 морских миль (более 9 км. - Ред.) для судов и в 1 км - для самолетов.

Как заявил директор Датского энергетического агентства Кристоффер Бётцау, сначала было обнаружено три утечки - одна в 24 км к юго-востоку от острова Борнхольм и две к северо-востоку от него. На поверхности воды наблюдаются бурлящие пятна газа: по оценке Минобороны Дании, площадь самого большого составляет 1 квадратный километр, самого маленького - 200 квадратных метров.

Напомним, что в понедельник, 26 сентября, было зарегистрировано внезапное резкое падение давления газа на трех из четырех нитках обоих "Северных потоков". Это могло свидетельствовать об утечках, вызванных прорывом трубопроводов.

27 сентября стало известно, что сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали подводные взрывы в районе, где произошли утечки. Первый был отмечен в ночь на 26 сентября, второй - вечером того же дня. Один из них имел магнитуду 2,3, как ощутимое землетрясение. "Хорошо заметно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет никаких сомнений, что это были взрывы", - сказал журналистам профессор Бьорн Лунд из Шведской национальной сейсмической сети (SNSN).

В свою очередь, компания Nord Stream заявила, что авария произошла на всех трех нитках одновременно.

Авария или акт саботажа?

Мировой истории до сих пор неизвестны случаи взрывов на подводных газопроводах, произошедшие по технологическим причинам. Да и, согласно проектным требованиям, уложенные на дно Балтийского моря трубы и их стыки должны выдерживать прямой удар, например, от якоря судна и не рваться в случае зацепления и волочения.

Доктор Франк Умбах (Фото из архива) Фото: Pawel Ulatowski/AFP via Getty Images

Франк Умбах уверен, что единственно возможное объяснение аварии - акт саботажа. "Тот факт, что утечки произошли почти одновременно в местах, расположенных на расстоянии до 50 км друг от друга, делает невозможным техническую случайность. Это ясно указывает на то, что это, действительно, был акт саботажа", - отметил эксперт в программе Heute Journal в эфире немецкого телеканала ZDF.

Аналогичной позиции придерживаются и власти Дании и Швеции. "Основываясь на шведской и датской информации, мы пришли к выводу, что это, вероятно, был преднамеренный акт. Так что, скорее всего, речь идет о саботаже", - сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на специальной пресс-конференции вечером, 27 сентября. "Четкое мнение властей заключается в том, что это не был несчастный случай", - согласилась с ней глава правительства Дании Метте Фредериксен.

Реакция в Германии, России и ЕС

Власти Германии пока официально никак не комментируют ситуацию. "Мы не участвуем в спекуляциях", - пояснил представитель федерального министерства экономики. В то же время издание Tagesspiegel приводит слова человека, знакомого с позицией Берлина. "Наше воображение больше не допускает сценария, при котором это не было бы целенаправленной атакой", - сказал он. Более того, по информации Der Spiegel, ЦРУ США еще несколько недель назад предупреждало своих немецких коллег о возможных атаках на газопроводы.

Жозеп Боррель Фото: Alexey Vitvitsky/Sputnik/picture alliance

Не отвергают напрочь возможности диверсии на газопроводах и в Кремле. "Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной - тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Уверенность в том, что произошедшее стало актом саботажа, выразили и в Евросоюзе. "Вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий", - подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Любой умышленный удар по энергетической инфраструктуре Европы будет "встречен решительным и совместным ответом", добавил он.

Ищи, кому выгодно

Премьер-министр Дании Фредериксен на своей пресс-конференции отказалась назвать возможных виновников произошедшего. Однако совершенно очевидно, что диверсия подобного рода едва ли может быть частной инициативой: для нее необходимо, как минимум, задействовать подводную лодку или команду опытных водолазов, а также большое количество взрывчатки.

Как отмечается в публикации агентства РИА "Новости", исходя из зафиксированной магнитуды подводного толчка в 2,3, можно предположить, что для подрыва газопровода, возможно, использовались заряды мощностью не менее 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Но кто может стоять за диверсией?* Депутат Европарламента от Польши, бывший министр обороны и иностранных дел страны Радослав Сикорский поблагодарил США за разрушение трубопроводов. В своем аккаунте в Twitter Сикорский 27 сентября разместил фото газового пятна на поверхности моря, написав: "Спасибо, США". Твит Сикорского перепостили свыше 25 тысяч раз.

Радослав Сикорский Фото: PAP/picture alliance

Пять часов спустя, когда скандал, вызванный этим постом, уже набирал обороты, Сикорский написал еще один твит. "Украина и все балтийские государства в течение 20 лет выступали против строительства "Северного потока". Теперь 20 млрд долларов металлолома лежат на дне моря - еще одна плата России за ее преступное решение вторгнуться в Украину", - отметил политик. И закончил пост такой фразой: "Кто-то, @MFA_Russia (МИД России. - Ред.), провел специальную операцию по обслуживанию". А днем 29 сентября первый скандальный твит был удален из аккаунта Сикорского.

Правительство Польши фактически прямым текстом обвинило Москву в провокации. "К сожалению, наш восточный сосед постоянно проводит агрессивную политику, - сказал замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. - Если он способен на агрессивную военную политику в Украине, то очевидно, что нельзя исключать никаких провокаций, даже на тех участках, которые находятся в Западной Европе".

Премьер Польши Моравецкий, премьер Дании Фредериксен и президент Польши Дуда запускают Baltic Pipe Фото: JP Black/ZUMAPRESS/picture alliance

Несколько более завуалировано высказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы не знаем всех деталей случившегося, но мы ясно видим, что это акт саботажа, связанный со следующим шагом эскалации ситуации в Украине", - заявил он на церемонии открытия газопровода Baltic Pipe, по которому газ из Норвегии через Данию будет поступать в Польшу. Эту версию разделяет и Франк Умбах, отмечая, что Baltic Pipe позволит Польше окончательно стать независимой от РФ и в этом отношении имеет большое значение как для Польши, так и для ЕС: "И он как бельмо на глазу у России"

Уничтожение газопроводов, в первую очередь, вредит именно России

С обвинениями в адрес России не совсем согласен другой немецкий эксперт, бывший высокопоставленный военный бундесвера и НАТО, полковник в отставке Ральф Тиле (Ralph Thiele). В интервью Deutschlandfunk он указал, что Россию упоминают в том контексте, что "в пределах досягаемости действительно есть российские спецназовцы", которые готовы к таким акциям. "Но я могу также утверждать, что есть и немецкие спецподразделения, которые готовы к этому. И это также относится к Дании, Швеции, Норвегии, к Америке, конечно, и к британцам. Так что есть много людей, которые могут это сделать", - подчеркнул отставной полковник.

Газовое пятно над участком "Северного потока - 2", где произошел взрыв газопровода Фото: Danish Defence/handout/AA/picture alliance

По его мнению, уничтожение газопроводов, в первую очередь, вредит именно России, потому что Москва, продолжая играть на страхе европейцев перед холодной зимой, вновь и вновь предлагала покупать свой газ, а в Германии есть политики, которые готовы снова это делать. Но с "подрывом обоих трубопроводов эта игра, наконец-то, закончилась". В то же время случившееся, продолжает Тиле, может быть типичным примером так называемой операции "под чужим флагом". Отставной полковник предупредил, что могут последовать дальнейшие атаки на норвежские, польские, британские трубопроводы и плавучие платформы, и поставки газа в Европу вдруг зимой окажутся под вопросом.

"Россия (при подобном сценарии. - Ред.) может возразить, что это не могли быть мы, потому что наши трубопроводы были повреждены первыми. И вы видите, что ваши тоже подвергаются атакам, мы в одной лодке. Это был бы классический случай тайной операции", - добавил Тиле. По его выражению, если в обозримом будущем что-то случится с другими критическими объектами газовой инфраструктуры, то он бы считал, что за диверсией на "Северных потоках" стоит Россия. "Но если все ограничится "Северным потоком, тогда я бы подумал в направлении Украины или тех, кто ей симпатизирует", - уточнил Ральф Тиле.

Обещание Байдена и американский СПГ

В России предсказуемо назвали бенефициарами произошедшего США. Во-первых, напомнив о том, что 7 февраля президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) заявил: "В случае вторжения России, если ее танки снова пересекут границу Украины, то "Северный поток - 2" перестанет существовать. Мы положим ему конец".

Джо Байден и Олаф Шольц во время переговоров в Вашингтоне, 7 февраля 2022 года Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance

А во-вторых, потому что выход из строя "Северных потоков" делает Европу еще более зависимой от поставок американского СПГ. Не обошлось и без обвинений в адрес Украины, поскольку идущий по ее территории трубопровод остается на данный момент по сути единственным средством доставки российского газа в Западную Европу.

И еще одна деталь. На фоне сообщения об аварии на "Северных потоках" цена на газ начала вновь расти. Однако, по мнению Умбаха, эта тенденция имеет краткосрочную перспективу.

*После публикации статья была дополнена

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