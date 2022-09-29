На "Северном потоке" обнаружена четвертая утечка

Береговая охрана Швеции выявила еще одно место утечки газа из поврежденных трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", сообщила шведская газета Svenska Dagbladet в четверг, 29 сентября. "Две утечки из четырех находятся в исключительной экономической зоне Швеции", - сказал газете представитель береговой охраны. Еще два места утечки находятся в исключительной экономической зоне Дании.

По данным Морской администрации Швеции, новое место утечки выявлено на газопроводе "Северный поток - 2". Диаметр области пузырьков газа, которые поднимаются на поверхность над местом утечки, составляет 200 метров. "Об этой утечке не было известно с самого начала. Облако пузырьков газа не было видно на радарах, потому что оно меньше, чем в местах других утечек. Береговая охрана увидела его, когда исследовала район на судне и на самолете", - заявила представитель Морской администрации Швеции.

В свою очередь шведский сейсмолог Бьорн Лунд, который ранее сообщил о двух взрывах в районах утечек из "Северного потока", заявил газете Aftonbladet, что взрывов могло быть три. На это указывает характер сейсмических волн после второго взрыва. Третий взрыв мог произойти через 10 секунд после него, предполагает Лунд.

Утечки на "Северном потоке"

Об утечках на двух нитках "Северного потока" и одной нитке "Северного потока - 2" стало известно 26 сентября. Власти Евросоюза склоняются к версии о том, что трубопроводы были повреждены намеренно. Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции. Спецслужбы Германии предполагают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. По их мнению, если газопроводы не починить быстро, то они могут навсегда выйти из строя.

Телеканал Sky News сообщил со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании, что повредившие газопровод взрывные устройства могли быть установлены месяцы или даже годы назад. Кто и зачем это сделал, пока неизвестно.

По данным газеты Der Tagesspiegel, спецслужбы Германии подозревают в организации взрывов Россию, Украину или проукраинские силы. Между тем российская ФСБ возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений газопроводов.

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