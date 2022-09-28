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На спутниковом снимке - место инцидента на газопроводе СП-2
На спутниковом снимке - место инцидента на газопроводе СП-2Фото: 2022 Planet Labs PBC/handout/AFP
ПреступностьГермания

Der Tagesspiegel: Газопроводы СП и СП-2 уничтожены навсегда

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Три ветки газопроводов, проходящих по дну Балтийского моря, получили сильные повреждения, заливающаяся в трубы соленая вода приведет к коррозии, пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в Берлине.

https://www.dw.com/ru/der-tagesspiegel-gazoprovody-sp-i-sp2-unictozeny-navsegda/a-63268203

Службы безопасности Германии предполагают, что три ветки газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", пострадавшие от предполагаемой диверсии, получили настолько серьезные повреждения, что уже никогда не будут пригодными для эксплуатации. Если их быстро не отремонтировать, в трубы попадет большое количество соленой воды, которая вызовет коррозию, сообщила в среду, 28 сентября, немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

Как и Еврокомиссия, немецкие органы безопасности и Федеральная разведывательная служба Германии (BND) считают случившееся актом диверсии, указывает далее газета. BND взяла на себя ведущую роль в расследовании, в числе прочего она изучает спутниковые снимки с движением кораблей перед взрывами на газопроводах.

Предполагаются целенаправленные взрывы

Предполагается, что три ветки СП и СП-2 пострадали от целенаправленных взрывов, поскольку размер пробоин очень велик, высока была и скорость падения давления в трубопроводах, сообщает Der Tagesspiegel, ссылаясь на информацию, имеющуюся в ее распоряжении. Поэтому, согласно одной из версий,  на двух трубах "Северного потока" и одной трубе "Северного потока - 2" водолазы закрепили взрывчатку. Кроме того, отмечается значительное расстояние между тремя местами, в которых возникла течь.

Инцидент изучает в числе прочего и кризисный штаб министерства иностранных дел Германии, консультации о последствиях случившегося проводят несколько федеральных министерств и ведомство федерального канцлера. В качестве первого шага федеральная полиция усилит контроль над территориальными водами Германии, ее корабли будут более пристально наблюдать за маршрутами критической инфраструктуры страны. Кроме того, власти федеральных земель усилят охрану прибрежных регионов Северного и Балтийского морей. Особое внимание будет направлено на строящиеся терминалы по приему сжиженного природного газа, а также подводные и телекоммуникационные кабели.

О крупной утечке на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", построенных для поставок российского газа в Германию, стало известно в ночь на 26 сентября. Российская сторона сообщила, что пока неизвестно, сколько времени понадобится для восстановления магистралей, и выразила глубокую обеспокоенность по поводу случившегося.

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Статья Der Tagesspiegel

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Der Tagesspiegel: Газопроводы СП и СП-2 уничтожены навсегда

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