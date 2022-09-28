В ЕС склоняются к версии преднамеренного повреждения "СП"

Ведущие политики Евросоюза склоняются к версии того, что утечка газа на магистралях газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" является результатом диверсии. "Все имеющиеся сведения указывают на то, что это результат предумышленных действий. Мы будем оказывать всяческую поддержку расследованию, которое позволит досконально выяснить обстоятельства и причины этих инцидентов", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель от имени 27 стран-членов Евросоюза в среду, 28 сентября.

По словам Борреля, Евросоюз по результатам расследования даст "мощный и скоординированный ответ" и "предпримет дальнейшие шаги для усиления устойчивости нашей энергобезопасности". При этом главный европейский дипломат не стал высказывать предположений о том, кто может быть виновен в повреждении газопроводов.

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал утечку газа на "Северном потоке" результатом саботажа, цель которого состоит

в дальнейшей дестабилизаци поставок энергии в Евросоюз. "Нам нужно срочное и тщательное расследование. Виновные понесут ответственность в полном объеме и заплатят за случившееся. Наши попытки диверсифицировать поставки энергии, позволяющие нам отказаться от российского газа, будут продолжены", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

"Акт саботажа"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) еще накануне вечером сообщила, что она обсудила "акт саботажа" с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, и та сказала ей, что утечки являются результатом предумышленных действий, а не аварии. Со своей стороны премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон сообщила о "взрывах".

О крупной утечке на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" стало известно в ночь на 26 сентября. Россия сообщила, что пока неизвестно, сколько времени понадобится для восстановления магистралей и выразила глубокую обеспокоенность по поводу случившегося.

Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал "акт саботажа на "Северном потоке" очередным этапом эскалации конфликта вокруг Украины.

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