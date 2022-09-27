Сейсмологи зафиксировали взрывы в районе утечек на "СП"

Два подводных взрыва зарегистрировали шведские и датские сейсмологи в районах, где проходят газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" .

Сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали мощные подводные взрывы в районе, где произошла утечка на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщает во вторник, 27 сентября, шведский телеканал SVT .

По информации SVT, Шведская национальная сейсмическая сеть (SNSN) зафиксировала первый взрыв в ночь на 26 сентября, а второй - вечером того же дня. Один из них имел магнитуду 2,3, как ощутимое землетрясение, и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции. "Хорошо заметно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет никаких сомнений, что это были взрывы", - цитирует телеканал сейсмолога SNSN Бьорна Лунда.

На острове Борнхольм зафиксировали два подводных толчка

Исследовательский центр геофизики в Потсдаме (Geoforschungszentrum, GFZ) также сообщил, что сейсмограф на датском острове Борнхольм зарегистрировал два подводных толчка - в ночь на понедельник и вечером в тот же день. Их эпицентры находились в море недалеко от Борнхольма, там же были зафиксированы утечки газа из газопроводов. Были ли эти толчки результатом взрывов, GFZ не уточняет.

Между тем, по данным Датского агентства по чрезвычайным ситуациям, измерение качества воздуха на острове Борнхольм показало, что утечка из трубопроводов практически не представляет риска для здоровья населения.

Датские военные опубликовали кадры с места утечки газа

Три утечки - одна на "СП-2" и две - на обеих нитках "СП-1" - были обнаружены в ночь на 26 сентября. Все три произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Вооруженные силы Дании 27 сентября опубликовали видео с места утечки газа на газопроводах, снятое с воздуха. На кадрах видно, как над поврежденными участками труб поднимаются пузыри газа на поверхность Балтийского моря. Отмечается, что самая большая утечка создает волнение на воде в диаметре 1 километра.

ФРГ и Дания изучают утечки на "СП" по подозрению в саботаже

После обнаружения сразу трех повреждений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" власти ФРГ и Дании пытаются установить причину случившегося. ВМС Дании и специалисты из Германии проводят расследование, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в силовых структурах. По словам собеседников агентства, причина утечек пока не установлена, но некоторые данные указывают на возможность саботажа.

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. "Мы находимся в ситуации с высокой международной напряженностью. К сожалению, наш восточный сосед постоянно ведет агрессивную политику. Если он способен на агрессивную военную политику в Украине, то очевидно, что нельзя исключать никакой провокации, в том числе и на участках, которые находятся в Западной Европе", - заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также не исключает возможности саботажа. "Речь идет о трех утечках на некотором расстоянии друг от друга, поэтому трудно представить себе, что это совпадение", - сказала она.

США готовы помочь европейским партнерам в расследовании

Вашингтон готов оказать поддержку европейским партнерам в расследовании утечек на газопроводах, сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией на газопроводах "Северный поток". "Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - сказал Песков журналистам.

Газопроводы из России в Германию

Газопровод "Северный поток - 2" из России в Германию был достроен осенью 2021 года, но так и не запущен. 22 февраля Германия остановила процесс его запуска в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В то же время газопровод "СП - 1" продолжал работу и после начала российского вооруженного вторжения в Украину 24 февраля.

При этом Россия сначала снизила, а позднее и вовсе остановила прокачку газа по этому трубопроводу, сославшись на неисправности единственной рабочей турбины. Кремль заявил, что газопровод не запустят, пока с РФ не снимут санкции, мешающие обслуживанию его агрегатов.

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