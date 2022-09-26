В обеих нитках "Северного потока" упало давление

Вслед за "Северным потоком - 2" давление резко упало и в газопроводе "Северный поток". Причины пока неизвестны.

В обеих нитках газопровода "Северный поток" резко снизилось давление, из-за чего пропускная способность трубопровода упала до нуля, сообщила компания-оператор Nord Stream в понедельник, 26 сентября.

В компании указали что выясняют причины произошедшего. Министерство экономики и защиты климата ФРГ (BMWK) и федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) сообщили агентству dpa, что они связались друг с другом и с соответствующими органами. "В настоящее время мы не знаем причин падения давления", - говорится в сообщении ведомств.

Резкое падение давления накануне произошло и в "Северном потоке - 2"

В ночь на 26 сентября стало известно и резком падении давления с 105 до 7 бар в одной из ниток трубопровода "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В компании-операторе Nord Stream 2 AG сообщили, что причиной стала дыра в трубе. ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Как отмечает немецкая организация по защите климата Deutsche Umwelthilfe, утечка мало повлияет на морскую среду в Балтийском море, поскольку природный газ частично растворим в воде и не токсичен.

"СП - 2" заполнен газом, прокачка по "СП" приостановлена с лета

Несмотря на то, что газопровод "Северный поток - 2" заполнен ​​газом, он так и не был использован для экспорта топлива из России, отмечает dpa. Из-за российского вторжения в Украину Германия заморозила процесс сертификации газопровода, и он не был запущен.

Поставки газа по "Северному потоку" в течение лета сначала снизились до 20 процентов от пропускной способности, а с августа были фактически прекращены. Кремль заявляет, что это связано с техническими работами на газопроводе. В Берлине и ЕС называют эти объяснения надуманным предлогом и обвиняют Москву в использовании газа для шантажа.

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