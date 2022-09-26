  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Газопровод "Северный поток-1"
Газопровод "Северный поток-1"Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

В обеих нитках "Северного потока" упало давление

Даниил Сотников
2 ч. назад

Вслед за "Северным потоком - 2" давление резко упало и в газопроводе "Северный поток". Причины пока неизвестны.

https://www.dw.com/ru/v-obeih-nitkah-severnogo-potoka-upalo-davlenie/a-63247806

В обеих нитках газопровода "Северный поток" резко снизилось давление, из-за чего пропускная способность трубопровода упала до нуля, сообщила компания-оператор Nord Stream в понедельник, 26 сентября.

В компании указали что выясняют причины произошедшего. Министерство экономики и защиты климата ФРГ (BMWK) и федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) сообщили агентству dpa, что они связались друг с другом и с соответствующими органами. "В настоящее время мы не знаем причин падения давления", - говорится в сообщении ведомств.

Резкое падение давления накануне произошло и в "Северном потоке - 2"

В ночь на 26 сентября стало известно и резком падении давления с 105 до 7 бар в одной из ниток трубопровода "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В компании-операторе Nord Stream 2 AG сообщили, что причиной стала дыра в трубе. ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Как отмечает немецкая организация по защите климата Deutsche Umwelthilfe, утечка мало повлияет на морскую среду в Балтийском море, поскольку природный газ частично растворим в воде и не токсичен.

"СП - 2" заполнен газом, прокачка по "СП" приостановлена с лета

Несмотря на то, что газопровод "Северный поток - 2" заполнен ​​газом, он так и не был использован для экспорта топлива из России, отмечает dpa. Из-за российского вторжения в Украину Германия заморозила процесс сертификации газопровода, и он не был запущен.

Поставки газа по "Северному потоку" в течение лета сначала снизились до 20 процентов от пропускной способности, а с августа были фактически прекращены. Кремль заявляет, что это связано с техническими работами на газопроводе. В Берлине и ЕС называют эти объяснения надуманным предлогом и обвиняют Москву в использовании газа для шантажа.

Смотрите также:

Немцы боятся холодной зимы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Замерзнут ли чехи без российского газа? Европа в фокусе

Замерзнут ли чехи без российского газа? Европа в фокусе

Также в программе: с какими трудностями столкнулся король Карл III, как учительница из Ирана стала машинистом в Германии, кто победит на выборах в Боснии и Герцеговине, как фермер стал владельцем кабаре во Франции.
Политика
23 сентября 2022 г.
26:01 мин.
Станок-качалка нефти на фоне ночного неба

Что влияет на рынок нефти больше, чем война в Украине, эмбарго и ОПЕК+

Что влияет на рынок нефти больше, чем война в Украине, эмбарго и ОПЕК+

Цены на нефть упали на уровень середины января. Мировой рынок опасается уже не дефицита топлива, а его возможного избытка из-за ужесточения на Западе борьбы с инфляцией.
Экономика и бизнес
7 ч. назад
external

Сергей Гуриев о будущем России: это будет большая Северная Корея, придаток Китая (02.09.2022)

Сергей Гуриев о будущем России: это будет большая Северная Корея, придаток Китая (02.09.2022)

Известный экономист Сергей Гуриев уверен, что эффект от введенных против России западных санкций будет усиливаться. И само решение об их введении он считает правильным. Ведь доходы, которые Кремль сейчас получает за счет экспорта нефти и газа, - это деньги, которые убивают украинцев, - подчеркивает Гуриев. Он считает, что штрафные меры не способны изменить цели Путина. Но сокращение доходов РФ.
Политика
2 сентября 2022 г.
21:31 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Газопровод "Северный поток-1"

В обеих нитках "Северного потока" упало давление

Экономика и бизнес
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - "Евгений Вагнер", которого за поставки питания для высших должных лиц в России называют "поваром Путина", в кухонном фартуке и с поварёшкой в руки говорит: "Да, я люблю Вагнера".

Признание Пригожина в создании ЧВК "Вагнер". Классика!

Признание Пригожина в создании ЧВК "Вагнер". Классика!

Политика
9 ч. назад
Задержание одного из участников антивоенных протестов в Москве, сентябрь 2022 года

"Фейки" о ВС РФ: политзаключенным поможет шоколадный Пушкин

"Фейки" о ВС РФ: политзаключенным поможет шоколадный Пушкин

Культура
10 ч. назад
Константин Сонин во время интервью Константину Эггерту

Сонин: Все скажут, что Путин послал наших ребят на смерть

Сонин: Все скажут, что Путин послал наших ребят на смерть

Экономика и бизнес
14 ч. назад
Белорусско-украинская граница

"Не знаешь, когда закончится трип". Истории побегов из РБ

"Не знаешь, когда закончится трип". Истории побегов из РБ

Общество
11 ч. назад
Кредитные карты платежных систем "Мир" и Visa

Как россияне в Казахстане решают проблему с картами "Мир"

Как россияне в Казахстане решают проблему с картами "Мир"

Экономика и бизнес
12 ч. назад
Российский паспорт

Как россияне, живущие в Украине, становятся нелегалами

Как россияне, живущие в Украине, становятся нелегалами

Конфликты
14 ч. назад
На главную страницу