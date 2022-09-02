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Газопровод "Северный поток"
Газопровод "Северный поток"Фото: Hannibal Hanschke/File Photo/REUTERS
Экономика и бизнесГермания

ЕК: Россия остановила "Северный поток" под ложным предлогом

Даниил Сотников
1 ч. назад

Прекращение поставок газа по "Северному потоку" вновь доказало ненадежность "Газпрома" как поставщика, заявили в Еврокомиссии.

https://www.dw.com/ru/evrokomissia-rossia-ostanovila-severnyj-potok-pod-loznym-predlogom/a-63007996

Указанная российским концерном "Газпром" причина прекращения поставок газа по трубопроводу "Северный поток" является надуманным предлогом, убеждены в Европейской комиссии. "Заявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он снова закрывает "Северный поток - 1" под ложным предлогом, является очередным подтверждением его ненадежности как поставщика. Оно также подтверждает цинизм России, которая предпочитает сжигать газ вместо выполнения контрактов", - написал в микроблоге Twitter в пятницу, 2 сентября, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

В свою очередь в министерстве экономики и защиты климата ФРГ комментировать сообщение "Газпрома" отказались, пояснив лишь, что приняли его к сведению. "Мы не будем комментировать это заявление по существу вопроса, но мы уже наблюдали в последние несколько недель ненадежность России и соответственно продолжаем неуклонно и последовательно принимать меры для усиления независимости от импорта российских энергоресурсов", - заявила представительница Минэкономики.

Она добавила, что октябрьский целевой показатель заполнения хранилищ Германии на 85 процентов будет достигнут уже в первых числах сентября. Кроме того, продолжается "успешная работа" по созданию новых мощностей для приема СПГ и поиску альтернативных маршрутов поставок газа, заявили в министерстве.

"Газпром" объясняет остановку газопровода утечкой масла

Ранее "Газпром" объявил, что прокачка газа по "Северному потоку" не возобновится 3 сентября, как было запланировано изначально. Российская компания назвала причиной этого утечку масла на компрессорной станции "Портовая".

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - сообщил российский монополист. Как отмечается в заявлении "Газпрома", "в соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия". 

Siemens не увидела причин для остановки "Северного потока" 

Немецкая компания Siemens Energy AG в ответ заявила, что технические причины для прекращения эксплуатации газопровода "Северный поток" отсутствуют. "Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобный вывод ("Газпрома". - Ред.) не представляет собой техническую причину для прекращения работы. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте", - заявил представитель компании.

По его словам, устранение подобных неполадок - "это рутинная операция в рамках работ по техническому обслуживанию". В прошлом возникновение такого рода утечек не приводило к остановке эксплуатации, подчеркнули в Siemens.

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