"Газпром" пока не возобновит поставки по "Северному потоку"

В ходе регламентных работ на компрессорной станции "Портовая" обнаружена утечка масла, утверждает "Газпром". Поэтому поставки газа по "Северному потоку" возобновлены не будут вплоть до устранения неполадок.

Вопреки заявлениям о том, что начиная с субботы, 3 сентября, после трехдневного перерыва по газопроводу "Северный поток" вновь будет поступать газ, транспортировка голубого топлива не возобновится. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщила российская госкомпания "Газпром", назвав причиной этого утечку масла на компрессорной станции "Портовая".

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - говорится в сообщении российского газового монополиста. В нем также указывается, что регламентные работы на газоперекачивающем агрегате Trent 60 проводились совместно с представителями немецкой компании Siemens, которые также подписали акт обнаружения утечки масла.

Поставки газа из России в Германию по трубопроводу "Северный поток" были полностью приостановлены утром 31 августа. Ранее "Газпром" предупреждал, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Между тем глава Федерального агентства Германии по сетям Клаус Мюллер (Klaus Müller) выразил сомнение по поводу причины остановки поставок.

По заверениям "Газпрома", после техобслуживания поставки газа должны были возобновиться в объеме 33 млн кубометров в сутки, что составляет около 20 процентов от пропускной мощности газопровода.

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