  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Компрессорная станция "Портовая"
Компрессорная станция "Портовая"Фото: DW
Экономика и бизнесРоссия

"Газпром" пока не возобновит поставки по "Северному потоку"

Евгений Жуков
2 ч. назад

В ходе регламентных работ на компрессорной станции "Портовая" обнаружена утечка масла, утверждает "Газпром". Поэтому поставки газа по "Северному потоку" возобновлены не будут вплоть до устранения неполадок.

https://www.dw.com/ru/gazprom-poka-ne-vozobnovit-postavki-gaza-po-severnomu-potoku/a-63006861

Вопреки заявлениям о том, что начиная с субботы, 3 сентября, после трехдневного перерыва по газопроводу "Северный поток" вновь будет поступать газ, транспортировка голубого топлива не возобновится. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщила российская госкомпания "Газпром", назвав причиной этого утечку масла на компрессорной станции "Портовая".

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - говорится в сообщении российского газового монополиста. В нем также указывается, что регламентные работы на газоперекачивающем агрегате Trent 60 проводились совместно с представителями немецкой компании Siemens, которые также подписали акт обнаружения утечки масла.

Поставки газа из России в Германию по трубопроводу "Северный поток"  были полностью приостановлены утром 31 августа. Ранее "Газпром" предупреждал, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Между тем глава Федерального агентства Германии по сетям Клаус Мюллер (Klaus Müller) выразил сомнение по поводу причины остановки поставок.

По заверениям "Газпрома", после техобслуживания поставки газа должны были возобновиться в объеме 33 млн кубометров в сутки, что составляет около 20 процентов от пропускной мощности газопровода.

Смотрите также:

Виновата ли Россия в повышении цен на газ?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Европа подозревает Кремль в газовом шантаже (24.09.2021)

Европа подозревает Кремль в газовом шантаже (24.09.2021)

Мировые цены на газ в сентябре побили исторический максимум. Европейские компании готовы закупать больше трубопроводного газа в РФ. Однако в течение последних месяцев "Газпром" отказывался от бронирования дополнительных транзитных мощностей. Политики в Европе подозревают "Газпром" в манипулировании ценами и попытке продавить запуск "Северного потока - 2".
Экономика и бизнес
24 сентября 2021 г.
03:28 мин.
external

Зачем Шредер во время отпуска встретился с Путиным, а Шольц - с турбиной? DW Новости (03.08.2022)

Зачем Шредер во время отпуска встретился с Путиным, а Шольц - с турбиной? DW Новости (03.08.2022)

В Германии 3 августа обсуждают сразу две новости, связанные с политикой и отношениями Германии и России. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер дал интервью немецким СМИ, в котором рассказал, зачем на самом деле он ездил в Россию и встречался там с Путиным. В этот же день действующий канцлер Олаф Шольф показал всем ту самую турбину Siemens, которая нужна Газпрому. Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика
3 августа 2022 г.
29:30 мин.
external

Ситуация с газом в Германии ударит по ветряной энергетике? (28.07.2022)

Ситуация с газом в Германии ударит по ветряной энергетике? (28.07.2022)

Для производства важных компонентов ветряков требуется газ. А он сильно подорожал. Кроме того, ближе к зиме может возникнуть его дефицит. И в случае чрезвычайной ситуации именно промышленности газ будет отключен в первую очередь.
Политика
28 июля 2022 г.
03:35 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Компрессорная станция "Портовая"

"Газпром" пока не возобновит поставки по "Северному потоку"

Экономика и бизнес
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Teaser Resp Nowosti Show

Фильтрационные лагеря в Украине. DW Шоу

Фильтрационные лагеря в Украине. DW Шоу

Политика
4 ч. назад
59:31 мин.
Россия

Беларусь

Рабочие "Гродно Азота" протестуют против репрессий в отношении их коллег, октябрь 2020 года

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

Правосудие и закон
7 ч. назад
Беларусь

Украина

Начало учебного года в одной из школ в Буче, 1 сентября 2022 года

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

Общество
24 ч. назад
Украина

Германия

Танкер с сжиженным газом

СПГ-терминалы в Германии: теперь их будет уже шесть

СПГ-терминалы в Германии: теперь их будет уже шесть

Экономика и бизнес
1 ч. назад
Германия
На главную страницу