В "Газпроме" заявили о невозможности капремонта турбин

По версии Алексея Миллера, капремонт турбин на отправной компрессорной станции газопровода "Северный поток - 1" - "Портовая" - невозможен из-за санкций. В Siemens Energy говорят, что к ним не обращались за помощью.

Капитальный ремонт турбин на отправной компрессорной станции газопровода "Северный поток - 1" - "Портовая" невозможен из-за санкций, введенных против России. С таким утверждением в среду, 31 августа, выступил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

На "Портовой" остановлен единственный работающий газоперекачивающий агрегат. Таким образом, Россия второй раз за несколько недель приостановила транспортировку газа в Германию и другие европейские страны по балтийскому газопроводу "Северный поток - 1". Официально речь идет о трехдневной профилактике.

Reuters: Работы по техобслуживанию исключены из действующей системы санкций

Между тем в немецкой компании Siemens Energy (SE) не подтвердили слов Миллера. C SE не заключался контракт на проведение технического обслуживания турбин на "Северном потоке - 1". "Наши технические специалисты готовы оказать помощь нашим клиентам в проведении технического обслуживания - при наличии соответствующих желания и поручения", - указали в SE. Работы по техническому обслуживанию специально исключены из действующей системы санкций, уточнило агентство Reuters.

Тем временем глава Федерального агентства по сетям в Бонне (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) заявил, что технически невозможно объяснить необходимость "нового техобслуживания", на котором настаивает Россия. В то же время Мюллер выразил уверенность в том, что Германия сможет справиться с перебоями в поставках. Берлин получает газ из Норвегии, Бельгии, а вскоре начнутся поставки и из Франции. Решающим, однако, по словам руководителя BNetzA, является, какое решение Россия примет после окончания трехдневного срока 3 сентября.

Приостановка прокачки

В ночь на 31 августа, по информации операторов немецких газопроводов Nel и Opal, куда поступает российский газ по "Северному потоку - 1", прокачка в точке приема в Грайфсвальде на севере Германии в первом случае полностью остановилась, а во втором - снизилась в несколько раз около 03.00 мск (02.00 по центральноевропейскому времени).

Ранее "Газпром" предупреждал, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессионной станции "Портовая" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для технического обслуживания и планово-предупредительных работ. По утверждению "Газпрома", необходимые работы должны были быть проведены совместно со специалистами фирмы Siemens. После техобслуживания поставки газа возобновятся в объеме 33 млн кубометров в сутки, что составит около 20 процентов от пропускной мощности газопровода, говорили в российской корпорации.

РФ пока не вывезла из ФРГ турбину для "Северного потока - 1"

Между тем Россия до сих пор не забрала из Германии турбину Siemens для "Северного потока - 1", прошедшую техническое обслуживание в Канаде и с середины июля находящуюся в ФРГ. По словам представителя компании Siemens Energy, Москва продолжает цепляться к документам и выдвигать нелепые требования. Деталь предполагается переправить в РФ на грузовике, поэтому ссылки на нынешний низкий уровень воды в реках ФРГ, препятствующий поставке оборудования речным транспортом, не играют никакой роли, указал представитель немецкой компании.

В июле "Северный поток - 1" останавливали на 10 суток

В июне "Газпром" резко сократил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток - 1". В российской компании это объяснили несвоевременным возвратом газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде. А с 11 по 21 июля обе нитки газопровода были остановлены из-за плановой профилактики. В Германии, которая получает основной объем потребляемого российского газа по "Северному потоку - 1", считают причиной для сокращения поставок политические мотивы.

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