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Российская компрессионная станция "Портовая"
Российская компрессионная станция "Портовая"Фото: Nord Stream AG/ZUMA Wire/imago images
Экономика и бизнесРоссия

"Газпром" приостановил поставки газа по "Северному потоку"

Александр Дельфинов
40 мин. назад

Как предупреждали в "Газпроме", приостановка подачи газа продлится с 31 августа по 2 сентября из-за техобслуживания единственного работаюшего газоперекачивающего агрегата на КС "Портовая".

https://www.dw.com/ru/gazprom-vnov-priostanovil-postavki-gaza-v-germaniu-po-severnomu-potoku/a-62977960

Поставки газа из России в Германию по трубопроводу "Северный поток" упали до близкого к нулю уровня в ночь на среду, 31 августа. По информации операторов немецких газопроводов Nel и Opal, куда поступает российский газ по "Северному потоку", физический поток газа в точке приема в Грайфсвальде на севере Германии в первом случае полностью остановился, а во втором - снизился в несколько раз около 3.00 мск (2.00 по центральноевропейскому времени). Из данных оператора газопровода - компании Nord Stream AG - следует, что поставки упадут до нуля ранним утром 31 августа.

Ранее российский госконцерн "Газпром" предупреждал, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессионной станции "Портовая" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для технического обслуживания и планово-предупредительных работ. По заверениям "Газпрома", необходимые работы будут проведены совместно со специалистами фирмы Siemens, а после техобслуживания поставки газа возобновятся в объеме 33 млн кубометров в сутки, что составит около 20 процентов от пропускной мощности газопровода.

РФ пока не вывезла из ФРГ турбину для "Северного потока"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц стоит на фоне турбины Siemens для
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и турбина Siemens для "Северного потока"Фото: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Между тем Россия до сих пор не забрала из Германии турбину Siemens для "Северного потока", прошедшую техническое обслуживание в Канаде и с середины июля находящуюся в ФРГ. По словам представителя компании Siemens Energy, Москва продолжает цепляться к документам и выдвигать нелепые требования. Деталь предполагается переправить в РФ на грузовике, поэтому ссылки на нынешний низкий уровень воды в реках ФРГ, препятствующий поставке оборудования речным транспортом, не играют никакой роли, указал представитель немецкой компании.

В июле "Северный поток" останавливали на 10 суток

В июне "Газпром" резко сократил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". В российской компании это объяснили несвоевременным возвратом газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде. А с 11 по 21 июля обе нитки газопровода были остановлены из-за плановой профилактики. В Германии, которая получает основной объем потребляемого российского газа по "Северному потоку", считают причиной для сокращения поставок политические мотивы.

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Данные компании Nord Stream AG

Данные о прокачке газа по "Северному потоку"
www.nord-stream.info
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