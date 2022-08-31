"Газпром" приостановил поставки газа по "Северному потоку"

Поставки газа из России в Германию по трубопроводу "Северный поток" упали до близкого к нулю уровня в ночь на среду, 31 августа. По информации операторов немецких газопроводов Nel и Opal, куда поступает российский газ по "Северному потоку", физический поток газа в точке приема в Грайфсвальде на севере Германии в первом случае полностью остановился, а во втором - снизился в несколько раз около 3.00 мск (2.00 по центральноевропейскому времени). Из данных оператора газопровода - компании Nord Stream AG - следует, что поставки упадут до нуля ранним утром 31 августа.

Ранее российский госконцерн "Газпром" предупреждал, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессионной станции "Портовая" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для технического обслуживания и планово-предупредительных работ. По заверениям "Газпрома", необходимые работы будут проведены совместно со специалистами фирмы Siemens, а после техобслуживания поставки газа возобновятся в объеме 33 млн кубометров в сутки, что составит около 20 процентов от пропускной мощности газопровода.

РФ пока не вывезла из ФРГ турбину для "Северного потока"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и турбина Siemens для "Северного потока" Фото: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Между тем Россия до сих пор не забрала из Германии турбину Siemens для "Северного потока", прошедшую техническое обслуживание в Канаде и с середины июля находящуюся в ФРГ. По словам представителя компании Siemens Energy, Москва продолжает цепляться к документам и выдвигать нелепые требования. Деталь предполагается переправить в РФ на грузовике, поэтому ссылки на нынешний низкий уровень воды в реках ФРГ, препятствующий поставке оборудования речным транспортом, не играют никакой роли, указал представитель немецкой компании.

В июле "Северный поток" останавливали на 10 суток

В июне "Газпром" резко сократил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". В российской компании это объяснили несвоевременным возвратом газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде. А с 11 по 21 июля обе нитки газопровода были остановлены из-за плановой профилактики. В Германии, которая получает основной объем потребляемого российского газа по "Северному потоку", считают причиной для сокращения поставок политические мотивы.

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