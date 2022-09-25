RWE и ADNOC договорились о поставках СПГ в Германию

Согласно подписанному соглашению, первая партия СПГ из ОАЭ поступит на плавучий терминал в Брунсбюттеле на севере ФРГ в конце 2022 года. RWE и Adnoc также подписали меморандум о многолетних поставках.

Германский энергетический концерн RWE подписал соглашение с государственной нефтяной компанией Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в ФРГ, сообщила пресс-служба RWE в воскресенье, 25 сентября.

Первая партия сжиженного природного газа в объеме 137 тысяч кубометров поступит на плавучий терминал по приему СПГ в Брунсбюттеле, недалеко от Гамбурга, в конце декабря 2022 года, говорится в сообщении. RWE отмечает, что заключение соглашения с ADNOC является "важной вехой в построении инфраструктуры поставок СПГ в Германии и обеспечении более диверсифицированного газоснабжения".

Кроме того, две компании подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся многолетних поставок СПГ в Германию начиная с 2023 года. Поставки СПГ от ADNOC могут доставляться в ФРГ либо через плавучие, либо через наземные регазификационные терминалы по мере их ввода в эксплуатацию.

ФРГ ищет альтернативы российскому газу

Олаф Шольц поднимается на борт самолета в аэропорту Абу-Даби Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Германия, которая до недавнего времени сильно зависела от России в плане газа, стремится диверсифицировать свои поставки энергоносителей после российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года. О соглашении RWE с ADNOC было объявлено на второй день двухдневной поездки канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в страны Персидского залива в поисках альтернативных поставщиков энергоносителей.

"Нам нужно убедиться, что производство СПГ в мире развито до такой степени, что существующий высокий спрос может быть удовлетворен без необходимости прибегать к производственным мощностям, которые существуют в России", - сказал Шольц журналистом перед заключением сделки.

Ранее в воскресенье президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подписал с Шольцем соглашение, которое предусматривает укрепление энергетической безопасности и промышленного роста. После визита в Абу-Даби Шольц отправился в Катар. В субботу канцлер провел переговоры по вопросам поставок энергоносителей с главными представителями королевской семьи Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

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