Как газопровод Польша - Словакия снизит зависимость от РФ

Газопровод длиной в 166 километров нельзя назвать крупным проектом. Однако его протяженность ничего не говорит о его важности. Значение нового элемента европейской газотранспортной инфраструктуры, который 26 августа торжественно сдали в эксплуатацию премьер-министры Польши и Словакии Матеуш Моравецкий и Эдуард Хегер, определяется тем, что это - интерконнектор. Задача таких трубопроводов - соединять две национальные газотранспортные системы. И тем самым прокладывать совершенно новые маршруты для поставок голубого топлива.

Газовый коридор Север - Юг вошел в строй

Со времен СССР и долгие годы спустя потоки природного газа шли в Восточную Европу только в одном направлении: из России с востока на запад. Впредь они смогут идти с севера на юг - из Норвегии и терминалов по приему сжиженного газа (СПГ) на Балтике - и с юга на север. В этом суть вошедшего теперь в строй интерконнектора Польша - Словакия мощностью 4,7 млрд кубометров в год в словацком направлении и 5,7 млрд кубометров в обратном, северном. Его проложили через Карпаты от польского Страхочина до местечка Вельке-Капушаны вблизи словацко-украинской границы и Ужгорода.

Этот интерконнектор является важным элементом газового коридора Север - Юг, о необходимости которого страны Вышеградской группы - Польша, Чехия, Словакия и Венгрия - заговорили еще в 2010 году под впечатлением газового кризиса начала 2009 года. Россия из-за конфликта с Украиной в разгар необычно холодной зимы прервала тогда украинский транзит и тем самым остановила поставки в Евросоюз.

Эти события заставили и весь ЕС задуматься над тем, как предотвратить повторение в будущем подобных кризисов. Один из выводов гласил: необходимо преодолевать обособленность национальных рынков газа, а для этого - строить интерконнекторы, чтобы топливо из одних стран можно было бы свободно перебрасывать в другие, причем в самых разных направлениях. На строительство интерконнекторов - и тем самым фактически на формирование единого европейского газового рынка - из бюджета ЕС были выделены многие сотни миллионов евро. В том числе 33 млн и на газопровод Польша - Словакия, который реализовали польская компания GAZ System и словацкая Eustream.

У Словакии теперь доступ к газу из Норвегии и к СПГ

Вообще-то Словакия не обделена трубопроводными мощностями. Это крупная страна-транзитер, которая традиционно, с советских времен, как раз в Вельке-Капушанах принимала идущий через Украину российский газ и качала его дальше в важнейший центральноевропейский газовый хаб Баумгартен в Австрии, а также в Чехию. К тому же в 2015 году вошел в строй интерконнектор Словакия - Венгрия. Все эти газопроводы могут работать и в реверсном режиме. Проблема только в том, что у Австрии, Чехии и Венгрии нет собственного газа и нет выхода к морю, где можно было бы принимать танкеры с СПГ. Поэтому до сих пор Словакия очень сильно зависела от "Газпрома".

Интерконнектор Польша - Словакия прокладывали через Карпатские горы Фото: GAZ-SYSTEM

Теперь, с новым интерконнектором, ситуация принципиально изменилась. У Польши, правда, тоже нет собственного газа, но есть СПГ-терминал на Балтике в Свиноуйсце (и планы обзавестись еще одним, плавучим), а на 27 сентября уже назначена дата торжественной церемонии сдачи в эксплуатацию газопровода Baltic Pipe, проложенного с морских месторождений в Норвегии через Данию и Балтийское море. Его мощность - 10 млрд кубометров в год, что полностью заменяет объемы, которые Польша прежде получала от "Газпрома".

К тому же в мае этого года вошел в строй еще один построенный при финансовой поддержке ЕС интерконнектор GIPL, соединивший Польшу с Литвой и тем самым с плавучим СПГ-терминалом в Клайпеде. Так что отныне Словакия имеет возможность закупать на мировом рынке партии сжиженного газа и направлять танкеры к побережью Польши или Литвы.

Теоретически Словакия сможет импортировать газ даже через тот плавучий терминал на Балтике, который собираются совместно использовать Финляндия и Эстония. Обе страны с января 2020 года связаны друг с другом построенным преимущественно на деньги ЕС газопроводом Balticconnector, а также соединены с Латвией и Литвой.

"Инициатива трех морей" обретает конкретику

Впрочем, теперь, опять же чисто теоретически, при острой необходимости можно будет, наоборот, снабжать Польшу и страны Балтии газом транзитом через Венгрию и Словакию из Хорватии с вошедшего в строй в январе 2021 года плавучего СПГ-терминала у острова Крк. Его мощность как раз сейчас планируют удвоить до примерно 6 млрд кубометров.

Все это, собственно, и есть претворение в жизнь концепции газового коридора Север - Юг. А она, в свою очередь, является частью более широкой "Инициативы трех морей", в которой участвуют 12 стран ЕС на территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, стремящихся усилить свою экономическую и энергетическую безопасность. В мае присоединиться к этой инициативе пригласили Украину.

Для Украины заработавший теперь интерконнектор Польша - Словакия тоже открывает дополнительные возможности для снабжения природным газом, поскольку существенно расширяет ее доступ к СПГ-терминалам на Балтике через польскую газотранспортную систему. Тем более, что эта система в ближайшие годы будет последовательно расширяться, прежде всего путем усиленного строительства трубопроводов. В Варшаве явно стремятся превратить свою страну по меньшей мере в региональный центр по приему и транзиту газа, идущего не из России.

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