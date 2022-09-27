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Приемная станция "СП-1" в германском Любмине
Приемная станция "СП-1" в германском ЛюбминеФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

На "Северном потоке" повреждены сразу три нитки газопровода

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

На газопроводах "СП-1" и "СП-2" зафиксированы в общей сложности три утечки. В Польше не исключают, что случившееся является российской провокацией.

https://www.dw.com/ru/na-severnom-potoke-povrezdeny-srazu-tri-nitki-gazoprovoda/a-63252454

Оператор "Северного потока" - компания Nord Stream - сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток
газопровода. "Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - цитирует заявление компании Nord Stream агенство "Интерфакс" 27 сентября.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток - 2", утечка газа была также зафиксирована из обеих нитках "Северного потока - 1". Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Польша не исключает российскую провокацию

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. "Мы находимся в ситуации с высокой международной напряженностью. К сожалению, наш восточный сосед постоянно ведет агрессивную политику. Если он способен на агрессивную военную политику в Украине, то очевидно, что нельзя исключать никакой провокации, в том числе, и на участках, которые находятся в Западной Европе", - заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией на газопроводах "Северный поток". "Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - сказал Песков журналистам.

Газопровод "Северный поток - 2" из России в Германию был достроен осенью 2021 года, но так и не запущен. 22 февраля Германия остановила процесс его запуска в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Поставки газа по "СП-1"

В то же время газопровод "Северный поток - 1" продолжал работу и после начала российского вооруженного вторжения в Украину 24 февраля. При этом Россия сначала снизила, а позднее и вовсе остановила прокачку газа по этому трубопроводу, сославшись на неисправности единственной рабочей турбины.

Кремль заявил, что газопровод не запустят, пока с РФ не снимут санкции, мешающие обслуживанию его агрегатов. В ЕС остановку "СП - 1" считают политическим решением, призванным оказать давление на европейские страны, которые поддерживают Украину, обороняющуюся от российской агрессии.

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На "Северном потоке" повреждены сразу три нитки газопровода

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