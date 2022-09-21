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Фото: Yves Herman/REUTERS
КонфликтыЕвропа

Евросоюз готовит реакцию на действия Путина

Ксения Польская, Брюссель
1 ч. назад

Заявление Путина не останется без последствий, пообещали в Еврокомиссии. Лидеры ЕС уже обсудили ответ на продолжение агрессивной войны России против Украины.

https://www.dw.com/ru/evrosouz-gotovit-reakciu-na-dejstvia-putina/a-63192582

Объявление о частичной мобилизации в России и о проведении так называемых "референдумов" на оккупированных РФ территориях Украины - это четкий сигнал всему международному сообществу о том, что Путин заинтересован только в продолжении своей разрушительной войны, заявил на брифинге в Брюсселе в среду, 21 сентября, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

"Это сигнал международному сообществу, особенно в решающую неделю проведения Генеральной Ассамблеи ООН о том, что Путин не заинтересован в урегулировании кризиса, а хочет углубить его и продолжать войну", - сказал он.

Заявление Путина не останется для него без последствий, пообещал Стано. Лидеры стран ЕС уже провели координационную встречу, на которой обсудили ответ Евросоюза на продолжение агрессивной войны против Украины. "Сюда входят все аспекты агрессии: совершенные преступления, "референдумы", обнаружение массовых захоронений, в частности в Изюме, и, конечно же, объявление о частичной мобилизации в России", - уточнил представитель ЕС. Он отказался преждевременно обсуждать детали, сославшись на конфиденциальность этих дискуссий.

Ядерное оружие - часть путинского "арсенала террора"

Очередные угрозы Путина применить ядерное оружие Стано назвал признаком отчаяния и спекуляцией. "Он использует ядерный элемент как часть своего арсенала террора. Это четко демонстрирует любому в международном сообществе, кто еще сомневался в его намерениях, на что он готов, чтобы продолжить это незаконное, ничем не оправданное вторжение и агрессию против украинского народа", - сказал представитель внешнеполитической службы Евросоюза.

Он констатировал, что применение ядерного оружия "затронет всю территорию Украины, европейское пространство, азиатское пространство и будет иметь непредвиденные последствия для всего мира". "Это очень опасная ядерная авантюра, и международное сообщество должно объединиться в оказании необходимого давления на Путина, чтобы тот прекратил столь безрассудное поведение", - резюмировал Стано, добавив, что мировые лидеры в Нью-Йорке сейчас обсуждают дальнейшие действия.

Со своей стороны, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер указал, что Евросоюз "никогда не признает так называемые "референдумы", организованные на территориях, которые были оккупированы незаконно и жестоко".

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны и объявил о частичной мобилизации. Он сослался на решение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационных властей Харьковской и Запорожской областей о проведении "референдумов" о присоединении к РФ и заявил, что Москва сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для "референдумов".

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