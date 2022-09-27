Причиной взрывов на газопроводах "СП" назвали диверсию

Власти Дании, Швеции и Польши считают, что взрывы на газопроводах "Северный поток" - это результат предумышленных действий.

Причиной взрывов на обоих газопроводах "Северный поток", по мнению властей Дании и Польши, стали предумышленные действия и саботаж, заявили премьер-министры двух стран. Об этом сообщает агентство dpa во вторник, 27 сентября.

"Оценка соответствующих ведомств теперь однозначная - это результат предумышленных действий. Речь не идет о случайной аварии", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, добавив, что власти "пока не располагают информацией о том, кто может стоять за всем этим". Ранее сообщалось, что власти страны проводят расследование и "некоторые данные указывают на возможность саботажа".

Министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен подтвердил информацию геологов о том, что на газопроводах произошли взрывы, подчеркнув, что трубы находятся глубоко на дне и сделаны из стали и бетона, а размер утечек указывает на то, что это не может быть авария, например, из-за якоря корабля.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде написала в соцсети, что "утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией".

"Мы пока не знаем подробностей того, что произошло, но ясно видим, что был акт саботажа", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Der Spiegel: ЦРУ предупреждало Берлин о возможной атаке на газопроводы

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) еще летом предупредило правительство Германии о возможных атаках на газопроводы в Балтийском море, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

В случайную аварию не верит и оператор Nord Stream 2 AG, пишет dpa. В компании отметили, что газопроводы на дне Балтийского моря проложены таким образом, что вероятность одновременного повреждения нескольких ниток, например, в результате аварии судна, крайне мала.

Шведская национальная сейсмическая сеть (SNSN) зафиксировала первый взрыв в ночь на 26 сентября, а второй - вечером того же дня. Один из них имел магнитуду 2,3. "Хорошо заметно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет никаких сомнений, что это были взрывы", - заявил сейсмолога SNSN Бьорн Лунд. Два подводных толчка зарегистрировал и исследовательский центр геофизики в Потсдаме (Geoforschungszentrum, GFZ).

Взрывы не повлияли на поставки газа

Вооруженные силы Дании 27 сентября опубликовали видео с места утечки газа на газопроводах, снятое с воздуха. На кадрах видно, как над поврежденными участками труб поднимаются пузыри газа на поверхность Балтийского моря. Отмечается, что самая большая утечка создает волнение на воде в диаметре 1 километра.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) подчеркнуло, что аварии на газопроводах не повлияют на поставки топлива в страну, поскольку газопроводы в последнее время не использовались для импорта газа.

Из-за российского вторжения в Украину Германия заморозила процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2", и он так и не был запущен. Поставки газа по "Северному потоку" в течение лета сначала снизились до 20 процентов от пропускной способности, а с августа были фактически прекращены. Кремль заявляет, что это связано с техническими работами на газопроводе. В Берлине и ЕС называют эти объяснения надуманным предлогом и обвиняют Москву в использовании газа для шантажа.

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