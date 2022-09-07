  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Урсула фон дер Ляйен представляет новый план Еврокомиссии в Брюсселе
Урсула фон дер Ляйен представляет новый план Еврокомиссии в БрюсселеФото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance
ПолитикаЕвропа

В ЕС представили меры преодоления энергетического кризиса

Ксения Польская, Брюссель
1 ч. назад

Проект экстренных мер Еврокомиссии предусматривает ограничение цены на газ из России, лимит на пользование электроэнергией в часы пик и взносы для компаний, выигравших от роста цен на энергоносители.

https://www.dw.com/ru/evrokomissia-predlozila-pat-mer-dla-preodolenia-energeticeskogo-krizisa/a-63047887

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) представила план вывода Европейского Союза из энергетического кризиса. Он состоит из пяти пунктов, которые ЕС в связи с критической ситуацией на мировом рынке энергоносителей сможет внедрить по ускоренной схеме.

Чтобы снизить затраты на газ, Еврокомиссия намерена установить потолок цен на сырье из России. "Мы предложим предельную цену на российский газ. Мы должны урезать доходы России, которые Путин использует для финансирования этой зверской войны в Украине", - заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 7 сентября.

По ее словам, если в самом начале военного нападения России на Украину доля российского газа на рынке Евросоюза в среднем составляла 40 процентов, то сейчас она упала до 9 процентов. При этом, по данным главы Еврокомиссии, все объемы газа, недопоставленного Россией, Евросоюз смог компенсировать из других источников. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в ЕС делают все возможное, чтобы полностью отказаться от российского газа. В качестве надежных поставщиков она назвала США, Норвегию, Азербайджан и Алжир. Так, доля норвежского газа на рынке Евросоюза уже превысила долю российского.

За последние месяцы газохранилища в Евросоюзе были заполнены на 82 процента с опережением плана (первоначально ставилась цель заполнить их на 80 процентов к концу октября).

В Брюсселе не удивлены угрозам Путина

"Мы уже несколько месяцев наблюдаем, как Путин манипулирует газовым рынком, поэтому для нас не было сюрпризом его заявление о полном прекращении поставок российского газа, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Он уже частично или полностью прекратил поставки в 13 стран ЕС, и мы видим, что он предпочитает сжигать газ, но не поставлять его в Европу, вопреки действующим договорам".

Поскольку Брюссель исходил из неизбежности подобной угрозы, он приложил максимум усилий, чтобы избавиться от зависимости от российского газа в последние месяцы, пояснила председатель Еврокомиссии. В то же время она пообещала, что Евросоюз рассмотрит вариант введения ценового предела и на другие источники газа, например сжиженный природный газ (СПГ).

Подробнее установление верхнего лимита цен на газ из России и все остальные предложения, разработанные Еврокомиссией, обсудят участники заседания совета министров энергетики стран ЕС в пятницу, 9 сентября.

Другие меры, предложенные Еврокомиссией

Еще четыре шага, которые безотлагательно готова сделать Еврокомиссия, - это введение лимита на использование электроэнергии в часы пик, обеспечение ликвидностью энергетических коммунальных предприятий для преодоления волатильности рынков, ограничение доходов компаний, вырабатывающих электроэнергию с низкими затратами, а также введение "взноса солидарности" для нефтяных и газовых компаний, выигравших на росте цен на энергоносители.

Перечисляя две последние меры, Урсула фон дер Ляйен объяснила, что компании, получившие неожиданно высокую прибыль благодаря резкому росту цен на энергоносители, должны будут способствовать преодолению энергетического кризиса: им предложат перенаправить сверхприбыль на поддержку особо уязвимых семей и предприятий в странах Евросоюза, а также инвестировать в производство возобновляемой энергии.

Смотрите также:

"Северный поток" не заработал, евро обвалился

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Карикатура Сергея Ёлкина на Олафа Шольца и "Северный поток"

Для Германии началась жизнь после "Газпрома". Как немцы справятся?

Для Германии началась жизнь после "Газпрома". Как немцы справятся?

Прекращение поставок по "Северному потоку" в ФРГ восприняли как конец полувековой эпохи импорта российского газа. DW - о тех экстренных мерах, которые призваны его заменить.
Конфликты
7 ч. назад
external

Российский газ сжигается впустую: когда рухнет экономика России? DW Новости (29.08.2022)

Российский газ сжигается впустую: когда рухнет экономика России? DW Новости (29.08.2022)

Россия ежедневно, по данным независимой исследовательской компании Rystad Energy, просто сжигает около 4,5 млн кубометров не проданного, в первую очередь в Германию, газа на сумму порядка 10 млн долларов. Несмотря на рекордные цены на газ, сейчас несут потери не только потребители в Европе, но и главный поставщик до войны в Украине – Россия. Как скажется это на российской экономике и скажется ли?
29 августа 2022 г.
28:58 мин.
external

Немцы нашли замену российскому газу? DW Новости (23.08.2022)

Немцы нашли замену российскому газу? DW Новости (23.08.2022)

Официальный Берлин пытается найти замену российскому газу. В том числе и в Канаде, которая входит в пятерку крупнейших производителей природного газа. Этот вопрос был одним из центральных в ходе визита в Канаду канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра экономики Роберта Хабека.
23 августа 2022 г.
30:49 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Конфискация яхты Lady M, принадлежащей российскому бизнесмену Алексею Мордашову, в Италии, март 2022 года

Кремль требует от российских миллиардеров вернуться в РФ

Политика
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр DW Новости Шоу

ФРГ не даст танки Украине. ЕС урезал визы россиянам. DW Шоу

ФРГ не даст танки Украине. ЕС урезал визы россиянам. DW Шоу

Политика
4 ч. назад
56:24 мин.
Россия

Беларусь

Акция солидарности в Варшаве с беларусскими политзаключенными

Амнистия в Беларуси: зачем это Лукашенко?

Амнистия в Беларуси: зачем это Лукашенко?

Права человека
3 ч. назад
Беларусь

Украина

Демонстрация украинцев у Рейхстага

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Правосудие и закон
6 сентября 2022 г.
Украина

Германия

Яник в Сан-Франциско

Супермозг Яник Кляйбринк о своей любви к математике

Супермозг Яник Кляйбринк о своей любви к математике

Образование
7 ч. назад
Германия
На главную страницу