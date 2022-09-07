В ЕС представили меры преодоления энергетического кризиса

Проект экстренных мер Еврокомиссии предусматривает ограничение цены на газ из России, лимит на пользование электроэнергией в часы пик и взносы для компаний, выигравших от роста цен на энергоносители.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) представила план вывода Европейского Союза из энергетического кризиса. Он состоит из пяти пунктов, которые ЕС в связи с критической ситуацией на мировом рынке энергоносителей сможет внедрить по ускоренной схеме.

Чтобы снизить затраты на газ, Еврокомиссия намерена установить потолок цен на сырье из России. "Мы предложим предельную цену на российский газ. Мы должны урезать доходы России, которые Путин использует для финансирования этой зверской войны в Украине", - заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 7 сентября.

По ее словам, если в самом начале военного нападения России на Украину доля российского газа на рынке Евросоюза в среднем составляла 40 процентов, то сейчас она упала до 9 процентов. При этом, по данным главы Еврокомиссии, все объемы газа, недопоставленного Россией, Евросоюз смог компенсировать из других источников. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в ЕС делают все возможное, чтобы полностью отказаться от российского газа. В качестве надежных поставщиков она назвала США, Норвегию, Азербайджан и Алжир. Так, доля норвежского газа на рынке Евросоюза уже превысила долю российского.

За последние месяцы газохранилища в Евросоюзе были заполнены на 82 процента с опережением плана (первоначально ставилась цель заполнить их на 80 процентов к концу октября).

В Брюсселе не удивлены угрозам Путина

"Мы уже несколько месяцев наблюдаем, как Путин манипулирует газовым рынком, поэтому для нас не было сюрпризом его заявление о полном прекращении поставок российского газа, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Он уже частично или полностью прекратил поставки в 13 стран ЕС, и мы видим, что он предпочитает сжигать газ, но не поставлять его в Европу, вопреки действующим договорам".

Поскольку Брюссель исходил из неизбежности подобной угрозы, он приложил максимум усилий, чтобы избавиться от зависимости от российского газа в последние месяцы, пояснила председатель Еврокомиссии. В то же время она пообещала, что Евросоюз рассмотрит вариант введения ценового предела и на другие источники газа, например сжиженный природный газ (СПГ).

Подробнее установление верхнего лимита цен на газ из России и все остальные предложения, разработанные Еврокомиссией, обсудят участники заседания совета министров энергетики стран ЕС в пятницу, 9 сентября.

Другие меры, предложенные Еврокомиссией

Еще четыре шага, которые безотлагательно готова сделать Еврокомиссия, - это введение лимита на использование электроэнергии в часы пик, обеспечение ликвидностью энергетических коммунальных предприятий для преодоления волатильности рынков, ограничение доходов компаний, вырабатывающих электроэнергию с низкими затратами, а также введение "взноса солидарности" для нефтяных и газовых компаний, выигравших на росте цен на энергоносители.

Перечисляя две последние меры, Урсула фон дер Ляйен объяснила, что компании, получившие неожиданно высокую прибыль благодаря резкому росту цен на энергоносители, должны будут способствовать преодолению энергетического кризиса: им предложат перенаправить сверхприбыль на поддержку особо уязвимых семей и предприятий в странах Евросоюза, а также инвестировать в производство возобновляемой энергии.

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